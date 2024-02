La Fira del Llibre batrà rècord d'expositors

La Fira del Llibre de València, que enguany arriba a la 59a edició, tornarà a batre el rècord d'expositors. Un total de 80 expositors han formalitzat ja la seua inscripció en l'esdeveniment, que tindrà lloc del 25 d'abril al 5 de maig en el seu recinte habitual, els Jardins del Real de València (Vivers).

Entre els expositors de la Fira destaquen, per damunt de tot, les llibreries independents, però també estaran presents llibreries públiques, cadenes de llibreries, editorials, distribuïdores, etc. Un any més, les editorials valencianes s'han beneficiat d'un descompte en la quota de participació, oferit per l'organització amb l'objectiu de fomentar la presència del sector editorial valencià.

Clubs de lectura confirmats amb Elvira Cambrils i César Pérez Gellida

La 59a edició de la Fira del Llibre de València ja ha confirmat els protagonistes dels clubs de lectura, en valencià i en castellà, una de les activitats que més interés desperta entre el públic lector.

El 4 de maig tindrà lloc el club de lectura amb Elvira Cambrils i la seua novel·la Argila i Calç (Bromera), Premi Enric Valor de novel·la. En Argila i Calç, Cambrils ens narra, amb una escriptura delicada i poètica, el viatge des d'Àfrica d'Amina i la relació especial que establix amb Blanca Miralles, una dona major que necessita ajuda en la llar.

Per la seua banda, César Pérez Gellida protagonitzarà el club de lectura el dijous 25 d'abril. Pérez Gellida acaba de guanyar el Premi Nadal 2024 amb Bajo tierra seca, un thriller rural al més pur estil Gellida sobre una dona que va marcar el destí de tots aquells que es van creuar amb ella. Els dos autors, Elvira Cambrils i César Pérez Gellida, mantindran una trobada presencial amb els participants de tots dos clubs de lectura.

Les inscripcions als clubs es podran fer des del web de la Fira del Llibre de València (https://firallibre.com) en uns dies.