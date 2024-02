L'Ajuntament dona llum verda a dos nous hotels al centre de València

L'Ajuntament de València continua ferm en el seu propòsit de solucionar l'embós de llicències relacionades amb els allotjaments turístics. En les últimes setmanes ha concedit la llicència per a la intervenció sobre un futur hotel i la construcció d'un altre, tots dos a Ciutat Vella, cosa que ampliarà en quasi 100 habitacions l'oferta en un dels barris més visitats de la capital del Túria.

El de major capacitat serà un hotel de 4 estreles, distribuït en dos edificis independents, amb 71 habitacions i 18 places d'aparcament. El projecte, emplaçat en un solar per desenvolupar al número 56 del carrer Guillem de Castro, serà el quart hotel que gestiona la cadena Vincci a la capital del Túria.

Esta pastilla de terreny situada en una intersecció amb els carrers Guillem Sorolla i Bany feia més de dos dècades que estava parat. Tal com va contar fa dos anys este diari, el grup Siso ja va intentar edificar este terreny, però serà la promotora d'origen alemany Euro-Activ Promociones Integrales de Proyectos Comerciales la que finalment desenvolupe –amb un pressupost inicial de 3,7 milions d'euros– el nou allotjament turístic de Ciutat Vella.

L'hotel tindrà dos accessos diferenciats, un per Guillem de Castro i l'altre en la unió de Guillem Sorolla 43 i Bany 42. A més, els dos edificis tindran estructura i façana diferenciades i cada un comptarà amb un accés propi, però connectats entre si. Quant al repartiment per altures, el conjunt hoteler de doble edificació comptarà amb una planta baixa integrada per la recepció, una zona d'estar, restaurant, lavabos, cuina i bugaderia; tres altures més amb 18 habitacions cada una i zona de servici; una quarta planta amb 17 habitacions –una en suite–, i una coberta amb un solàrium i un xicotet bar.

Així mateix, este allotjament complirà els condicionants estètics recomanats per la normativa vigent, en situar-se en una zona com Guillem de Castro, on predominen els edificis dels anys seixanta i setanta i alguns d'estètica moderna per trobar-se a la vora del centre històric.

L'Ajuntament també ha concedit llicència d'intervenció sobre un edifici amb protecció parcial situat en el número 1 del carrer dels Maestres. La rehabilitació per a futur ús hoteler, concedida a la mercantil Cool Loft for Rent, mantindrà i conservarà la façana principal, mentres que redistribuirà els barandats i espais interiors tant en planta baixa com en habitacions.

Quant a l'activitat pròpiament dita, l'hotel desenvolupat en una antiga residència d'ancians tindrà un accés principal per a l'entrada al vestíbul i un altre secundari per a clients allotjats, tots dos pel carrer Maestres. En la planta baixa, se situaran una recepció, una cafeteria, saló de clients, bany termal i gimnàs, i lavabos. En les plantes primera i segona, se situaran les habitacions, set per planta, amb un total de 14 habitacions. L'última planta (tercera) quedarà lliure perquè no complix els criteris d'habitabilitat.

El desbloqueig de llicències impulsa el sector

L'Ajuntament de València s'ha proposat desbloquejar els milers de llicències que estaven embossades en l'Administració local. I un dels sectors més perjudicats era el del turisme, concretament els hotels, per als quals hi havia desenes de propostes pendents de llicència. Estos dos nous projectes són un avanç en eixa direcció. En uns casos es tracta d'edificis de nova construcció, com el de Guillem de Castro, i en uns altres parlem de rehabilitacions, molt habituals al centre històric per l'existència d'edificis protegits.