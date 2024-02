Acord majoritari per José Danvila

El Llevant, ofegat pels deutes heretats per l’anterior gestió, comença a agafar oxigen després d’uns mesos en què el club ha avançat a marxes forçades, sense esquivar pagaments pendents i necessitats de tresoreria. Injectats 23 milions d’euros des que José Danvila va començar a ficar diners en caixa el mes d’octubre, l’empresari està més a prop que mai de veure com la seua proposta econòmica es troba disposada a entrar en línia de meta, després d’un període llarg de negociació, en el qual les condicions van anar canviant segons van anar apareixent deutes de caràcter immediat, i en el qual les parts, per fi, han arribat a un acord.

La Comissió Negociadora de la Fundació del Llevant va assolir un principi d’acord amb Danvila, avançat per Sin Tregua, després de lligar els caps que quedaven pendents. Dels 23 milions injectats des d’octubre, sis es destinaran en forma de compensació d’accions a l’empresari, després que foren emprats per a fer front a deutes pendents; quatre, al préstec participatiu per a fer una ampliació de capital, sis més com a acompte de futurs pagaments per abordar, i set, perquè el valencià assumira el deute amb Bravo Capital, afiliada a Gedesco, el pagament del qual es va executar el passat 2 de febrer. No en va, es va arribar a un acord perquè, en la data de venciment per a afrontar el pagament amb Bravo Capital, datat per al 31 de gener de 2025, es puga incloure un refinançament en condicions de mercat en cas que el Llevant no el puga afrontar.

Pla de viabilitat

D’esta manera, el pla de viabilitat de José Danvila serà l’encarregat de solucionar els problemes econòmics d’un club la motxilla deficitària del qual pesa més de 100 milions d’euros. Una vegada les parts implicades formalitzen l’acord a través de la firma dels documents pertinents, l’empresari serà, al costat de la Fundació, el màxim accionista del Llevant, amb el mateix paquet accionarial que l’organisme llevantinista: 37,5 per cent. El 25 per cent restant anirà destinat als accionistes minoritaris, que podran adquirir estos títols a canvi de 80,10 euros cada unitat, en una futura ampliació complementària per valor de 4 milions d’euros que es posarà sobre la taula en la pròxima Junta General d’Accionistes.