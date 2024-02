Educació estudia obrir les borses diverses vegades a l’any per a evitar l’èxode de docents

La Conselleria d’Educació té previst portar a la mesa sectorial la proposta d’obrir les borses d’ocupació diverses vegades a l’any a fi de retindre el talent i evitar la fugida de docents a Catalunya. I és que 4.800 valencians i valencianes se’n van anar a Catalunya per les facilitats per a treballar-hi de docent, tal com ha publicat este diari i segons les últimes dades del Departament d’Educació en el curs 2020-21.

I és que a Catalunya, els interins tenen més facilitats per a treballar. D’entrada, no han de passar per una oposició per a entrar en borsa de treball i el requisit lingüístic se’ls homologa directament. A més, les borses estan gran part de l’any obertes perquè els aspirants s’hi puguen apuntar, a causa de la gran demanda de docents que té esta comunitat autònoma. Eixa és la idea que perseguix ara la Conselleria d’Educació, encara que no va concretar a este diari quantes vegades estaria disposada a obrir la borsa. Ni en màxims ni en mínims. El que sí que sap és que ho té programat i que abordarà el tema en la mesa sectorial.

A la Comunitat Valenciana, el procés actual implica un accés a les borses de treball que només és mitjançant oposicions o mitjançant una obertura extraordinària (que no succeïx quasi mai). L’única opció dels interins per a treballar és a través de la difícil cobertura, és a dir, fer classe en aquells llocs on ningú vol anar.

La idea d’obrir les borses de treball durant l’any no és nova, ni de bon tros. Des del Sindicat de Treballadors de l’Ensenenyament del País Valencià (Stepv) ja han reivindicat en diverses ocasions a Conselleria que s’òbriguen les borses de treball diverses vegades tots els anys com succeïx a Catalunya, però la resposta de l’Administració és que no disposen de suficient personal contractat per a gestionar totes estes peticions. Ara sembla que la cosa canvia i que la Conselleria d’Educació està disposada a abordar mesures que eviten l’èxode constant de docents a Catalunya.