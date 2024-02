El Govern publicarà les ajudes del PERTE de Ford abans de fi de mes

La secretària d’Estat d’Indústria, Rebeca Torró, acaba d’anunciar en el congrés eMobility que se celebra a Fira València que, abans de fi de mes, el Govern publicarà les ajudes del PERTE a les quals aspira Ford per a l’electrificació de la factoria d’Almussafes. La companyia de l’oval ja va obtindre 106 milions d’euros en la primera convocatòria del PERTE per a electrificar la planta, però va renunciar-hi, en retardar els seus plans de producció.

Per a estos nous fons, l’executiu va obrir la convocatòria a l’agost i ara està a punt de concretar la segona part d’estes ajudes, ja que, en la primera —la dedicada a les bateries—, Ford ja va obtindre més de 37 milions d’euros, que la firma de l’oval ha acceptat. Torró, en este context, ha explicat hui que abans que acabe febrer eixirà el llistat de les empreses beneficiàries al complet, un llistat que inclourà la línia dels projectes vinculats a la cadena de valor del cotxe elèctric.

D’altra banda, el cap del Consell, Carlos Mazón, ha subratllat que posaran “facilitaran les coses” per a la implantació del hub d’electromobilitat que s’està desenvolupant a València a través de l’agilitat administrativa. “No hi arribarem tard”, ha sentenciat. El president ha insistit en el fet que la Comunitat Valenciana és l’única regió espanyola que disposarà de tota la cadena de valor de l’electromobilitat entre els pols formats per Almussafes i Sagunt.

Obres de la gigafactoria

D’altra banda, PowerCo ha informat que, en els pròxims dies, adjudicarà les obres per a la construcció de la gigafactoria de bateries de Sagunt, que començarà la seua producció en 2026. L’empresa ha indicat que la possible ampliació de la capacitat de la planta de 40 gigavats hora a l’any (cel·les per a mig milió de vehicles elèctric) a 60 dependrà de l’evolució del mercat.