Les ITV tornen a la protesta a València en plena vaga del servici a Alacant

Els empleats de la ITV han tornat, este matí, a la protesta a València per la falta d’aplicació d’un acord d’homogeneïtzació salarial —firmat amb la Conselleria d’Indústria, però que, com revelaven la setmana passada els sindicats, s’ha trobat amb “traves” des de la Conselleria d’Hisenda—, que, a Alacant, ha portat nombroses estacions a una jornada de vaga. El motiu, el d’una situació que deixa alguns treballadors en la inspecció a la província alacantina cobrant fins a un 40 % menys que els seus homòlegs de Castelló i València.

En este context, desenes de persones s’han manifestat —organitzats per UGT i CCOO— enfront de la seu de la Conselleria d’Indústria al Cap i Casal en la segona concentració d’esta mena organitzada a la ciutat després de la que ja es va produir divendres passat. A estes se sumaran la que es farà en la seu a Alacant de la conselleria que dirigix Nuria Montes el pròxim 20 de febrer, i enfront del Palau de la Generalitat, el 21 de febrer.

Vaga a Alacant

No obstant això, el gran focus de la jornada ha estat a Alacant, on nou de les onze estacions que donen servici d’ITV a la província —totes menys la d’Ondara i la d’Alcoi— han dut a terme una vaga general de 24 hores que ha sigut “àmpliament seguida” i un “èxit” segons han explicat els sindicats. Com ha avançat el diari Información - del grup Prensa Ibérica, com Levante-EMV—, les instal·lacions d’Alacant i de Benidorm han comptat amb piquets des de primera hora del matí, amb treballadors que s’han concentrat en els accessos de les instal·lacions amb xiulades, pancartes i banderes.

En total, segons han explicat a este diari fonts sindicals, la parada ha sigut secundada per pràcticament tot el personal —hi havia fixats, per part de Treball, uns servicis mínims del 40 % de la plantilla contra els quals les centrals estan estudiant recórrer— que podia realitzar-la, uns 240 empleats. Això ha provocat que molts conductors que tenien cita i que s’han presentat en l’estació, segons afigen les fonts esmentades a Levante-EMV, hagen optat per retirar-se i postergar la revisió a un altre dia, a causa de les concentracions en els accessos.

Amenaça a la Comunitat

La pròxima jornada de vaga a Alacant està previst que siga este dijous, i serà el dia 27 de febrer quan —en cas de no trobar-hi una solució— estes parades es produïsquen per tota la Comunitat Valenciana. “Si s’arriba al 27 sense una solució, pararem la Comunitat, perquè la gent està molt cansada”, explicaven des dels sindicats sobre este tema. De moment, sobre eixe desbloqueig de l’acord no hi ha notícies noves. “No hi ha hagut cap moviment ni ens han dit res de moment”, reconeixien des de CCOO.