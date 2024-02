Del rosa tènue al daurat radiant: l’alba a Xàbia

Els refranys que beneïxen el fet de matinar són un poc tramposos. Incentiven la laboriositat. Renyen als qui se’ls apeguen els llençols. Però pot haver-hi més raons per a saltar del llit que la d’anar-se amb ulls lleganyosos a treballar. A Xàbia, també es matina per plaer. Cada vegada són més els veïns als quals els sona el despertador ben d’hora i ixen de casa amb les primeres llums de l’alba. Creix l’afició a fotografiar les esplendoroses albes.

L’eixida del sol a Xàbia és com un llenç impressionista en moviment. A cada moment, canvia. Els colors es transformen. Este matí, sense anar més lluny, el dia ha començat amb tonalitats tènues i rosa. La llum ha mutat després al daurat radiant. El Mediterrani és un espill en el qual resplendixen les canviants iridescències.

Mes de febrer boig

I no fa gens ni mica de fred. La temperatura de matinada ja superava els 15°. No hi ha ni rastre de l’hivern en este febrer boig de ventades i mànega curta.