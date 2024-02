Eduardo Arroyo inundarà de color la Fundació Bancaixa

La Fundació Bancaixa comença el seu any expositiu amb un dels grans noms de l'art contemporani espanyol. Eduardo Arroyo, figura clau de l'art nacional més recent, serà el protagonista de la pròxima mostra del centre cultural de la plaça de Tetuan, que obrirà les portes al públic el 23 de febrer. Integrada per més de 80 obres, «serà una de les retrospectives de referència en l'exhibició de l'artista internacional i la primera que es fa a Espanya després de la seua mort en 2018», avança la Fundació Bancaixa.

Eduardo Arroyo retratat per Jean Marie del Moral, estudi de Malakoff, 1989. / Levante-EMV

El recorregut expositiu viatjarà per la trajectòria creativa d'Eduardo Arroyo al llarg de més de 50 anys amb peces que van des dels anys seixanta fins a 2018, incloent-hi El vaixell fantasma, l'última obra en la qual va treballar l'artista abans de la seua mort, inspirada en la composició de Richard Wagner coneguda com L'holandés errant. L'exposició, comissariada per Marisa Oropesa, mostrarà les diverses disciplines que va abordar Arroyo en la seua producció artística amb presència tant de pintures com d'escultures, dibuixos i collages, que aprofundixen en les seues dos etapes creatives: durant el seu exili a París (1958-1976) i després de l'exili després de la mort de Franco (1976-2018). Aspectes clau de la seua obra com la seua predilecció pels grans formats, la vivacitat de colors, la seua inclinació cap a la neofiguració, l'absència de profunditat espacial o l'aplanament de la perspectiva, podran apreciar-se en l'exposició gràcies a un conjunt «únic» d'obres.