La gran indústria demana més ajudes verdes per a resistir davant del suport als seus rivals a Europa, els EUA i la Xina

La gran indústria espanyola s'unix per a reclamar al Govern més suport per a garantir la seua competitivitat, la seua viabilitat i també per a impulsar la seua descarbonització. Les patronals de grans sectors industrials denuncien el colp del poc suport regulador i que les ajudes financeres aprovades durant el pitjor de la crisi energètica han sigut escasses i el seu repartiment està arribant tard (algunes es cobraran enguany), en comparació amb el suport públic rebut pels seus rivals en altres països d'Europa, els Estats Units o la Xina.

“Per a recuperar en la mesura del possible l'activitat industrial, especialment la que ha sigut deslocalitzada, cal el suport de polítiques públiques que, a través d'ajudes financeres i mecanismes reguladors, ajuden a millorar la competitivitat de manera sostenible a mitjà i llarg termini en un context internacional caracteritzat per la convivència d'ambiciosos programes i esquemes de suport públic en alguns dels principals blocs econòmics competidors de la UE, com la Xina i els EUA”, sosté la consultora PWC en un informe encarregat per la patronal del sector del gas Sedigás, i en el qual han participat les patronals de les petrolieres (AOP), la siderúrgia (Unesid), la ceràmica (Ascer), la química (Feique), les papereres (Aspapel), l'alimentació i les begudes (FIAB) i les associacions de grans consumidors de gas (GasIndustrial) i d'indústria de la cogeneració (Acogen).

“El nivell de producció de la indústria no es recuperarà a soles, necessita mesures de suport”, sentencien les associacions dels grans grups industrials amb presència a Espanya. “Es requerix l'acció immediata per part del Govern i altres entitats pertinents per a implementar mesures de suport en el curt, mitjà i llarg termini” per a reforçar la posició de la indústria en l'economia espanyola (l'objectiu és que concentre un 20 % del PIB, i de moment només està en el 17,6 %) i també per a impulsar la ineludible descarbonització dels sectors. “És fonamental que hi haja un suport públic més decidit i amb més mitjans per a donar suport al full de ruta de descarbonització de la indústria (i en particular dels gasos renovables) en un context de risc de deslocalització de les inversions a altres geografies”.