Un jutge confirma la condemna a Nicolas Sarkozy pel finançament il·legal de la seua campanya de 2012

Un tribunal de França ha ratificat este dimecres la condemna d'un any de presó a l'expresident Nicolas Sarkozy per finançament il·legal de la seua campanya electoral a la Presidència en 2012, en un procés obert després de la seua apel·lació a la sentència dictada contra ell en 2021.

Així, el tribunal ha considerat provat que l'exmandatari va ser informat de la situació entorn de les factures de la seua campanya, especialment quant a l'organització dels seus mítings, abans d'agregar que sis dels mesos de la condemna queden suspesos.

Per la seua banda, Jérome Lavrilleux, exdirector adjunt de la campanya de Sarkozy i un altre dels jutjats en el marc del cas Bygmalion, ha sigut sentenciat a dos anys de presó, amb 18 mesos suspesos, segons les informacions recollides per la cadena de televisió francesa BFM TV.

Així mateix, l'exdirector de campanya de l'antic mandatari, Guillaume Lambert, ha sigut condemnat igualment a dos anys de presó, amb 18 mesos suspesos, mentres que els exdirigents de Bygmalion, Franck Attal i Guy Alves, han sigut condemnats a un any i 18 mesos de presó, respectivament, en els dos casos amb penes suspeses.

El cas girava entorn d'una falsificació de factures perquè la seua campanya es mantinguera per davall del límit que establix la regulació gal·la. Així, els investigadors sospiten que el cost real va rondar els 42 milions d'euros, molt per damunt dels 22,5 milions d'euros fixats com a límit.

La decisió arriba després que un tribunal de França ratificara el maig de 2023 una altra condemna a tres anys de presó contra Sarkozy en un cas de corrupció i tràfic d'influències en una trama d'escoltes telefòniques, igualment després que l'exmandatari apel·lara la primera sentència.

L'expresident, que va ocupar el càrrec entre 2007 i 2012, es va convertir en el primer antic cap d'estat a asseure's físicament en el banc dels acusats, si bé el seu predecessor a l'Elisi, Jacques Chirac, va ser condemnat a dos anys de presó per delictes comesos durant la seua etapa com a alcalde de París. No obstant això, Chirac no va arribar a xafar els tribunals per motius de salut.