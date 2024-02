Els agricultors mantenen les protestes malgrat els plans del Govern per a vigilar preus i importacions

Les principals organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana -AVA-Asaja, Asaja Alacant, la Unió Llauradora i Ramadera, Coag i UPA-PV-, amb el suport de les cooperatives agroalimentàries, mantenen el seu calendari de mobilitzacions malgrat els nous compromisos adquirits pel Govern d'Espanya per a aplacar les protestes, que ja complixen dos setmanes. Este dijous tocaven al port de Castelló i hui, a Alacant. Amb tot, el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat la pretensió d'una organització agrària de desenvolupar dos tractorades de protesta hui divendres per les autovies A-7 i A-31 a la província d'Alacant.

Ahir, vora 300 productors de cítrics i treballadors de cooperatives es van concentrar en els accessos a PortCastelló per a denunciar l'entrada de fruita de tercers països com Egipte. I és que, al gener, les importacions de la UE es van elevar a 51.687 tones, de les quals 5.281 corresponen a Egipte, un 80 % més que en el mateix mes de 2023. Unes compres foranes que, tal com estan denunciant les organitzacions agràries, estan provocant un caiguda dels preus de la taronja valenciana i que desenes de quilos es queden en l'arbre per falta de demanda. La manifestació s'ha desenvolupat sense incidents.

Els productors van tirar a terra diverses caixes de clemenules com a senyal de protesta i han assegurat que estan en la ruïna. «Cada vegada este sector perd més superfície i les administracions no mouen ni un dit per nosaltres», ha denunciat Carles Peris, secretari general de la Unió, qui ha afegit que el sector demanda mesures concretes. I entre el que necessita ja el sector, Peris ha dit com a exemples 300 milions d'euros per a millorar la cobertura de les assegurances agràries i una moratòria indefinida a l'entrada en vigor del quadern digital. «No podem suportar més burocràcia», va afirmar. Peris va qualificar d'«èxit» el compromís que les organitzacions agràries han aconseguit arrancar del port de Castelló.