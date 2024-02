Brussel·les obri una investigació contra TikTok per possibles errors en la protecció de menors

TikTok torna a estar en la mirada dels reguladors. Este dilluns, la Comissió Europea ha obert una investigació per a determinar si la plataforma de vídeos xinesa propietat de ByteDance complix o no amb les seues obligacions per a protegir els menors.

El procediment formal iniciat des de Brussel·les busca determinar possibles infraccions de la Llei de servicis digitals (DSA), la nova normativa que regula les plataformes digitals, en vigor des de dissabte. Esta mesura exigix a grans companyies com Google, Amazon, Meta, Apple o Microsoft ser més transparents, mitigar els riscos dels seus productes, obrir l'accés acadèmic a les seues dades i garantir la privacitat dels usuaris, especialment dels més xicotets.

"La protecció dels menors és una de les principals prioritats de la DSA", ha assenyalat Thierry Breton, comissari europeu de Mercat Interior. "Com a plataforma que arriba a milions de xiquets i adolescents, TikTok ha de complir plenament amb la DSA i té un paper particular que exercir en la protecció dels menors en línia".

La investigació es focalitzarà en com els algorismes de TikTok poden afectar el benestar físic i mental dels usuaris, en les mesures de verificació d'edat adoptades per la plataforma, en la configuració de privacitat i en quin tipus de publicitat reben els menors. En el seu comunicat, la Comissió apunta a "presumptes deficiències a l'hora de donar accés als investigadors a les dades d'accés públic de TikTok".

Multes milionàries

D'incórrer en violacions de la llei, TikTok podria ser forçada a pagar multes de fins al 6 % de la seua facturació anual mundial, la qual cosa suposaria xifres milionàries. No és l'única companyia sota la lupa europea. Ja a l'octubre, la Comissió va obrir un altre procediment contra X, la xarxa social anteriorment coneguda com a Twitter, per la publicació de desinformació i continguts violents relacionats amb el conflicte entre Israel i Hamàs.

La investigació —"en profunditat" i "amb caràcter prioritari"— pot allargar-se durant mesos, període en el qual la Comissió es reserva la capacitat "d'adoptar altres mesures coercitives, com ara mesures cautelars i decisions d'incompliment".