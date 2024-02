Mazón anuncia un pla d'emergència per a l'Albufera

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat a Madrid que es posarà en marxa un pla d'emergència per a l'Albufera de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica. Mazón assegura que és necessari aportar 10 hectòmetres d'aigua per a l'Albufera per a poder conservar este ecosistema. Mazón ha assenyalat que es produiran reunions periòdiques amb la ministra Teresa Ribera i ha dit que l'enviament d'aigua des de la dessaladora de Sagunt a la zona metropolitana de Barcelona és una cosa "molt probable".

Respecte al transvasament Xúquer-Vinalopó, el president Mazón s'ha mostrat disposat a mantindre'l i ha agraït a Ribera que el ministeri l'haja confirmat. "Això és un exemple de com abordar la crisi hídrica", ha assenyalat Mazón. En relació al transvasament Tajo-Segura, Mazón ha anticipat una revisió de les regles d'explotació d'este transvasament. "No serà de manera unilateral, sinó que volem un grup de treball amb altres comunitats autònomes per a arribar a un acord entre tots", ha explicat Mazón. "Necessitem la participació de les comunitats autònomes afectades per este transvasament, i des del Govern procurarem escoltar els territoris", ha explicat Ribera.

Teresa Ribera ha assenyalat que el cost de l'aigua d'este transvasament ha de ser adequat, perquè els usuaris puguen fer-li front. "Els costos operatius han de ser baixos", ha explicat.

Els dos mandataris també han assenyalat que és necessari avançar en les obres costaneres pendents a la Comunitat Valenciana.

Acord sobre Doñana

La vicepresidenta Teresa Ribera assegura que revisarà els pactes amb el president d'Andalusia, Juanma Moreno, davant la intenció de la Junta d'Andalusia de fer una legalització retroactiva del sòl agrari. "Em preocupa molt el que he vist en el diari oficial, que es contradiu amb els acords de fa a penes treses mesos. S'hi han destinat molts recursos", ha assegurat Ribera, que ha assenyalat que suspendrà una trobada que estava programada per a dimarts.