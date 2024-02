La UE aprova la seua missió naval al mar Roig per a protegir mercants

La Unió Europea (UE) compta des d'este dilluns amb una nova missió militar amb la qual protegir els vaixells mercants que transiten pel mar Roig dels atacs dels rebels Huti, que s'han multiplicat des d'octubre de l'any passat. Tal com s'esperava, els ministres d'exteriors de la UE han aprovat formalment el desplegament de l'anomenada operació Aspides, que comptarà amb quatre fragates i l'objectiu de les quals serà restablir i salvaguardar la llibertat de navegació al mar Roig i el Golf.

"Amb el llançament d'EUNAVFOR ASPIDES, la Unió Europea respon ràpidament a la necessitat de restablir la seguretat marítima i la llibertat de navegació en un corredor marítim altament estratègic. L'operació exercirà un paper clau en la salvaguarda dels interessos comercials i de seguretat, pel bé de la UE i de la comunitat internacional en general", ha valorat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. "Agraïsc la decisió de hui de llançar l'operació Aspides. Europa garantirà la llibertat de navegació al mar Roig, treballant amb els nostres socis internacionals", ha dit la presidenta Ursula von der Leyen, que este dilluns ha formalitzat en una reunió del seu partit, la CDU alemanya, la seua candidatura per a buscar un nou mandat al capdavant de l'executiu comunitari.

La missió tindrà caràcter purament defensiu, cosa que significa que la seua tasca consistirà a acompanyar i escortar els vaixells que transiten per la zona d'operacions designada: l'estret de Baab al-Mandab i l'estret d'Ormuz, així com en aigües internacionals del mar Roig, el golf d'Aden, la mar Aràbiga, el golf d'Oman i el golf Pèrsic. Per a això, segons fonts diplomàtiques, comptarà amb quatre fragates que aportaran Alemanya, França, Itàlia i Grècia. Este últim país acollirà la caserna general de l'operació amb el comandant Vasilios Griparis, mentres que la força naval estarà liderada pel contraalmirall italià Stefano Constantino.

Missió defensiva

El comandament militar, no obstant això, sí que podrà ordenar interceptar míssils i drons Huti en alta mar, encara que no atacaran preventivament els Hutis en territori iemenita com sí que han fet els països implicats en la missió "Guardià de la Prosperitat", com és el cas dels Estats Units i el Regne Unit. "No es prendran mesures arbitràries en sòl iemenita. Som ací per a protegir vaixells civils", insistixen fonts de l'executiu comunitari, que insistixen que la missió està en línia amb la resolució del consell de seguretat de Nacions Unides i que es coordinarà amb unes altres ja desplegades com l'operació Atalanta, que lluita contra la pirateria a l'oceà Índic i que lidera Espanya, i també amb l'operació de la coalició multinacional "Guardià de la Prosperitat".

Quant als terminis, la missió tindrà una vigència inicial d'un any. "Esperem que l'objectiu es complisca en un any. En cas contrari, hi haurà una revisió de l'operació i una avaluació i el Consell decidirà si estendre-la o no", expliquen les mateixes fonts. Quan va plantejar la missió fa uns mesos, Borrell va al·legar que moltes empreses europees havien demanat a la Unió Europea que actuara per a evitar l'ofegament marítim en una zona que és fonamental per al comerç mundial, i que ha obligat moltes navilieres a canviar de rutes per altres de més llargues, com la que envolta el cap de Bona Esperança, per a esquivar els possibles atacs. Açò ha disparat el cost dels nolis, encara que, segons les recents estimacions de la Comissió Europea, l'impacte econòmic sobre Europa ha sigut fins ara limitat.