Els joves compren un de cada 100 pisos a l’espera dels ICO

Els joves de fins a 30 anys compren un de cada 100 pisos en venda a la Comunitat a l’espera dels avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que acaba d’aprovar l’Executiu central, segons revela una enquesta de l’Associació d’Immobiliàries de la C. Valenciana (Asicval). Els avals del Govern facilitaran l’accés al 20 % del crèdit que no financen els bancs i que suposen una barrera d’accés a la compra. Els joves són el mercat natural del sector immobiliari, però, des de la bambolla immobiliària i, amb l’esclat d’esta, la fi del crèdit fàcil, han desaparegut.

Habitatges a Turianova (València) / Francisco Calabuig

L’enfonsament financer de 2008 pel col·lapse immobiliari va comportar un enduriment de les condicions per a accedir a les hipoteques i dels requisits per a pagar l’entrada que imposen els promotors, situació que ha deixat fora del mercat a pràcticament tots els joves.

Els experts insistixen que la principal barrera que tenen els joves és la falta d’estalvis per a fer front a l’entrada d’un habitatge, que, a València, ronda els 50.000 euros (per a un immoble de 200.000 euros), i, en el conjunt de la Comunitat Valenciana, supera els 30.000 euros (per a pisos de 150.000 euros).

Primera residència

Nora García, presidenta d’Asicval (que agrupa 400 agències), assenyala que “el comprador d’habitatge que acudix a les immobiliàries valencianes continua sent algú que busca una primera residència” i lamenta que l’adquisició “d’un habitatge continua estant restringida als més joves, llevat que compten amb ajuda familiar. Amb lloguers tan alts resulta impossible que puguen estalviar per a donar una entrada”. Per a la presidenta d’Asicval, mesures com l’aval del 20 % per mitjà dels crèdits ICO i la previsible baixada dels tipus d’interés dibuixa un nou escenari més favorable per a joves amb estabilitat laboral. Actualment, l’edat mitjana del comprador d’habitatge és de 42 anys.