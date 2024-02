Un grup d’amics de Francisco Brines celebra el 92é aniversari del poeta

Diuen que una persona no mor mentres és recordada. Per això, tres anys després de la mort del poeta valencià Francisco Brines, els seus amics es tornen a reunir per a retre homenatge amb motiu del seu 92é aniversari. Entre ells, els poetes Carlos Marzal, Juan Pablo Zapater, Adelina Navarro, Juan Luis Bendis, Paco Mestre, Pedro Cueto, José Antonio Olmedo i Carlos Rubio Rosell. Un acte que comptarà amb el violinista Guillem Ponzoda Andrés, i en el qual hi haurà un recital poètic i musical, el 22 de febrer, a les 19 h, a l’espai cultural L’Enginy, a Oliva, la seua ciutat natal.

En este acte, els seus afins pretenen subratllar la importància de la memòria poètica de Brines, Premi Cervantes de literatura en 2020. El mateix poeta, que va publicar algunes obres com Las brasas, Palabras a la oscuridad, El otoño de las rosas o La última costa, destacava que “quan els poetes escriuen, si actuen amb honestedat, apareixen ells mateixos al final de les seues obres i descobrixen com són quan s’hi veuen”.

El mateix Brines destacava la importància de la poesia, que, per a ell, era “un espill en el qual sorgix el rostre de qui l’escriu, eixe ésser humà que viu en un moment històric i en un lloc geogràfic; eixe ésser humà que viu en una terra que no és aliena als alens filosòfics, polítics, socials i culturals del seu temps i en l’entorn del qual l’individu s’ha d’acomodar”. Per això, els seus amics pretenen reivindicar que “la poesia fa falta sempre, i, sobretot, el lector de poesia, que, com a home d’esperit, té un criteri molt més ampli gràcies a ella i que, amb eixe bagatge, actua en àmbits públics com a habitant d’este món”.