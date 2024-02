Almàssera aprova els seus comptes per a 2024 amb una despesa de 5,3 milions

Almàssera ja té pressupostos per a 2024. Els comptes per al nou exercici van ser aprovats en el ple extraordinari del passat dijous. En total, el consistori manejarà per a enguany un muntant que ascendix als 5,3 milions d'euros. Entre les principals novetats per a enguany destaca l'aprovació d'una partida per a l'obtenció d'un programa policial de gestió de dades que permeta prestar un millor servici als veïns del municipi.

A més, també s'incrementarà la despesa de les partides de manteniment de jocs i mobiliari de parcs i jardins, la d'educació i la d'estudis urbanístics per a poder adjudicar la redacció de projectes tan importants com el Centre de Dia, encara que des del consistori no han concretat les quanties d'estes partides.

Renovació del contracte de neteja

Entre les principals actuacions previstes per a enguany destaca la inversió de 330.000 euros per a la construcció del Parc Nord o els 200.000 euros que es destinaran per a realitzar millores al Parc d'Ausiàs March. Així mateix, els comptes preveuen realitzar una despesa de 28.000 euros per a renovar el cicle de l'aire al pavelló del poliesportiu i 8.000 euros per a l'adquisició d'una màquina de cobrament en efectiu destinada a les diferents instal·lacions municipals.

Destaca també l'augment de 90.000 en la partida de neteja viària per a licitar el contracte, caducat des de fa 8 anys, amb l'objectiu d'augmentar els servicis i adquirir el servici d'una agranadora. Per la seua banda, l'increment en la partida de servicis socials "també és significatiu", asseguren des del consistori de l'Horta Nord, "perquè generarà ajudes per a la natalitat i per als jóvens, permetrà l'accés a les autoescoles i l'arrendament d'una planta baixa per a servicis socials.

Eliminació de l'impost de plusvàlua

Una de les principals mesures aprovades en el ple municipal pels membres de la corporació local va ser l'eliminació de l'impost de plusvàlua, una proposta plantejada pels populars que va rebre el vot en contra del PSPV i Compromís. A part de l'eliminació d'este tribut municipal, que es traduïx en el fet que els veïns no hauran de pagar cap impost a l'hora de vendre, donar o heretar un terreny de naturalesa urbana, també es van aprovar diferents accions i partides per a millorar la vida i la convivència ciutadana a Almàssera.

Sobre els pressupost, l'alcalde d'Almàssera, Emilio José Belencoso, destaca “la importància de comptar amb esta ferramenta mitjançant la qual complirem l'eliminació de la plusvàlua o la construcció del Parc Nord.”