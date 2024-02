Alzira repartix 200.000 sobres de sucre amb frases d'Estellés

«No ser res si no s’és poble», «Ara arriba l’hora del poble, les guitarres han despertat», «No hi havia a València dos amants com nosaltres», «Assumiràs la veu del poble», «Ací em pariren i ací estic», «Ella tenia una rosa, una rosa de paper» o «Seràs la clau que obri tots els panys» són les frases que es podran llegir en els sobres de sucre que l'Ajuntament d'Alzira repartirà entre negocis locals per a promoure el valencià a través de la figura de Vicent Andrés Estellés l'any del seu centenari.

El consistori ha batejat la campanya amb el nom «Com més Estellés, més dolç és», i a través d'esta es repartiran 235.000 sobres de sucre entre l'hostaleria, les falles i les confraries amb algunes de les frases més destacades del poeta valencià. Els textos estan acompanyats d'imatges de llocs emblemàtics d'Alzira com les muralles, la torre dels Coloms de la Murta o el campanar de l'església de Santa Catalina.

A més, ha convocat un concurs a través d'Instagram vinculat a la campanya. Les fotografies compartides amb l'etiqueta #Estellés2024 que incloguen els sobres de sucre opten a guanyar un patinet homologat per la DGT. També es repartiran dos lots de llibres.