La proposta sobre el BIC del greal del Consell de Cultura es queda sobre la taula per les connotacions religioses

L'informe presentat hui en el ple del Consell Valencià de Cultura per a proposar a la Generalitat la declaració com a bé d'interés cultural material i immaterial del Sant Calze que es custodia des de fa sis segles (1424) a la catedral de València ha quedat sobre la taula per falta d'unanimitat per a la seua aprovació. L'informe busca la protecció com a patrimoni cultural del "greal" valencià per la seua rellevància per al turisme cultural i religiós de la Comunitat Valenciana. L'informe inclou una detallada història de la relíquia des del segle I fins al XXI, amb exposició de fets, llocs històrics, fonts i textos.

L'informe, que fins a la seua aprovació definitiva no serà publicat, busca el reconeixement del Sant Calze com a peça fonamental de la cultura i del pelegrinatge religiós. Pel valor històric i arqueològic de la copa, se'n deriven unes grans possibilitats per al turisme cultural i per al religiós, especialment per al de confessió catòlica, destaca l'informe. El debat en el ple, segons han informat fonts del Consell, ha sorgit per la "difícil separació entre el valor patrimonial del vas i la creença religiosa". Amb matisos diversos, alguns membres han aportat suggeriments per a una redacció consensuada en l'apartat de conclusions.

Nuria Vizcarro, José Vicente Navarro i Begoña Martínez / CVC

Les reticències mostrades per alguns dels 19 vocals del ple del Consell per les connotacions religioses que contenia el text, elaborat per José Vicente Navarro, president de Lo Rat Penat, han portat finalment a deixar sobre la taula el document per a eliminar les frases o expressions del tipus "obra divina" que figuren en algunes parts. Entre les veus més crítiques està la de l'exalcaldessa de Gandia i exdiputada socialista Pepa Frau i la de l'escriptor Gerardo Muñoz, que han recordat que el Consell de Cultura és una institució laica. La mateixa Unesco és poc inclinada a declarar patrimoni de la humanitat relíquies o béns associats a les religions. El ponent, per la seua banda, ha acceptat les esmenes i s'ha mostrat disposat a reescriure els paràgrafs més qüestionats.

Amb el reconeixement com a bé d'interés cultural del calze es vol a més impulsar el turisme cultural i religiós al voltant d'una de les relíquies més preuades de la cristiandat que a València, potser per falta de divulgació, no ha gaudit de la fama que han aconseguit unes altres, com el Llençol Sant de Torí. L'informe que s'ha defés hui a favor de la protecció com a BIC del calze valencià inclou aportacions de diferents experts. També els responsables del Museu Diocesà de la Catedral, José Verdeguer i el zelador del calze, Álvaro Almenar, van fer la seua aportació sobre el vas sagrat que es venera a València a la capella del Sant Calze davant els sis membres de la Comissió Promoció Cultural del Consell de Cultura, en què sí que es va donar el vistiplau a l'informe abans del ple de hui.

L'informe sobre el Sant Calze tornarà a presentar-se en el ple del mes que ve (que se celebrarà el 25 de març) amb la inclusió d'alguns dels matisos i propostes sorgits en el debat de hui.

El ple sí que ha aprovat per unanimitat l'informe complementari de les Gaiates per a la declaració com a bé d'interés cultura de la Romeria de les Canyes de Castelló i l'informe sobre la declaració de responsabilitats i drets humans.