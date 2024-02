La ceràmica com a alternativa a l’alumini en les façanes ventilades

Diverses empreses estan presentant en la fira Cevisama recobriments de ceràmica per a façanes ventilades com a alternativa a l’alumini. Estos sistemes van ancorats a la façana i no utilitzen compòsits. L’edifici que es va cremar la setmana passada a Campanar estava recobert d’alumini i els investigadors del sinistre estan analitzant la capa interior per la velocitat amb la qual es van propagar les flames, que es van veure afavorides pel fort vent que eixe dia bufava a València. En qualsevol cas, els experts insistixen que, en l’actualitat, no s’utilitzen a Espanya productes d’aïllament que puguen encendre’s i propagar el foc.

Les façanes ventilades són una segona pell que recobrixen alguns edificis (com el sinistrat a València) i la principal qualitat de les quals és que tenen una cambra d’aire que actua com a aïllant del fred i la calor. Este tipus de sistema constructiu està sent molt usat a tot el món i, segons coincidixen els arquitectes, és segur.

660 graus

Un dels problemes que oferix l’alumini és que es fon quan supera els 660 graus centígrads, cosa que no ocorre amb la ceràmica, que suporta el doble de temperatura. Les empreses saragossanes Kover i Tabihaus estan presentant en Cevisama les seues solucions ceràmiques per a façanes ventilades. En el cas de Tabihaus, va comercialitzar, fa anys, soluciones d’alumini, i, ara, recomana l’ús de ceràmica en la cara exterior, segons va explicar el seu director tècnic, Rafael Gómez.

Els representants d’estes empreses van recordar que, en l’actualitat, els materials que s’utilitzen a Espanya són ignífugs, després de l’enduriment de les normatives antiincendis. Eduardo Baeza, director comercial de Kover, va explicar que els materials de construcció han seguit una evolució natural, com ha ocorregut en altres sectors com l’automoció. “Els automòbils són ara molt més segurs que abans. Per exemple, ara tenen sistema de frens ABS”, va subratllar.

Els recobriments de ceràmica s’enganxen a la façana amb un sistema d’ancoratges. En qualsevol cas, Baeza va insistir que els recobriments metàl·lics també són, hui dia, segurs perquè porten llanes minerals que eviten que es cremen. L’expert va explicar que, en la seua opinió, l’edifici que es va cremar dijous passat va complir en el seu moment la normativa, perquè va obtindre llicència. De fet, després va entrar en vigor una normativa més exigent.