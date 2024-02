Compromís demana un ple extraordinari sobre l’incendi de Campanar

La portaveu de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciat que demanarà un ple extraordinari a l’Ajuntament de València per al mes d’abril en el qual proposaran la creació d’una comissió d’estudi municipal amb la finalitat d’abordar la prevenció i resposta a esta situació, també l’execució d’un pla d’inspecció urbanística i l’elaboració d’un pla únic de resposta social a les persones que perden la seua casa en catàstrofes d’esta classe”. “Es tracta d’aprendre dels errors del passat i del present per a construir un futur millor”. Així ho ha sol·licitat la portaveu de Compromís després del ple ordinari de hui i l’anunci que va fer, dijous, l’alcaldessa, M. José Catalá, que s’inspeccionaran els edificis de característiques similars al que s’ha incendiat a Campanar a la ciutat.

La portaveu de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciat la convocatòria d’este ple extraordinari amb tres propostes per a abordar mesures de prevenció i resposta en cas de catàstrofes en les quals els afectats perden el seu habitatge. Robles explica que una d’estes iniciatives és la creació d’una comissió d’estudi municipal amb participació dels tècnics d’urbanisme, del personal d’extinció i de servicis socials amb la finalitat d’abordar la prevenció i resposta a esta situació. Compromís també sol·licitarà l’execució d’un pla d’inspecció urbanística per a detectar altres edificis que, a l’hora de construir-se, hagen emprat materials que puguen fer d’acceleradors del foc. A més, la formació valencianista considera fonamental l’elaboració d’un pla únic de resposta social a les persones que perden la seua casa en catàstrofes d’esta tipologia.

Papi Robles assenyala que “en els pròxims dies anirem concretant el contingut d’estos punts que tractarem en un ple extraordinari convocat per Compromís per al mes d’abril al qual convidem a la resta de grups municipals a fi de sumar propostes que ajuden a millorar la vida dels valencians i valencianes i la seua seguretat de cara al futur”. Recordem que el reglament municipal establix que una quarta part dels regidors i regidores del consistori poden instar la celebració d’un ple extraordinari.