Contactes per a renovar Pradilla

“Amb els nostres dos cincs fora, era important que fera un pas avant i l’ha fet”. Amb estes paraules es va referir Álex Mumbrú a Jaime Pradilla després de l’últim partit contra el Barcelona al Palau, amb 15 punts del saragossà. Això sí, l’ala-pivot va començar a pujar les seues prestacions setmanes abans, sense oblidar la seua portentosa actuació contra l’EA Milà en l’Eurolliga, en una Fonteta que va acabar acomiadant-lo al crit d’“MVP, MVP”.

Després de fer una mitjana, esta temporada, de 4,6 punts i 3,1 rebots en ACB, i 2,9 punts i 3 rebots en Eurolliga, el pas avant que ha fet Jaime Pradilla ha coincidit amb el desig del club d’iniciar contactes per a ampliar el seu contracte, conscients del rol que pot tindre en el futur, atés que té 23 anys i la important condició de quota en un mercat en el qual no sobren, ni molts menys, jugadors nacionals de talent per a jugar en equips de nivell Eurolliga.

El València BC, tal com va avançar Chema de Lucas, ha decidit iniciar, doncs, les converses per a, al marge d’executar l’any opcional que va firmar fa ja quatre temporades, ampliar diversos anys més la seua vinculació amb el club taronja i evitar, alhora, que es complique la seua renovació davant de l’interés d’altres clubs pel jugador aragonés.

Pradilla ja ha manifestat en més d’una ocasió la seua bona predisposició a seguir a València més temporades, per la qual cosa el club confia a poder arribar a un acord ben prompte. De fet, el València BC confirma, una vegada més, el canvi en la seua política esportiva respecte a la renovació de contractes, ja que, si abans de l’arribada d’Enric Carbonell a la direcció general del club, les situacions contractuals es tractaven sempre a final de temporada, ara el club ha decidit abordar esta classe de situacions quan ho considera convenient, encara que siga a mitjan temporada.

Una aposta que els permet planificar amb més temps la pròxima temporada i evitar complicacions d’última hora, com va passar fa uns anys amb alguns jugadors i fins i tot entrenadors.

En el cas de Jaime Pradilla, a més, es dona la circumstància que els altres jugadors nacionals de la plantilla acaben contracte esta temporada o la pròxima, amb Claver que acaba en 2024, i López-Arostegui i Josep Puerto, en 2025. Una situació que ha portat el club a començar a treballar en el futur de més jugadors, encara que ara mateix el més avançat siga Jaime Pradilla.

Clau sense els pivots

Després de les lesions de Boubacar Touré i Brandon Davies, el rol de Jaime Pradilla va pujar en importància en l’equip, compartint amb Inglis la responsabilitat sota les cistelles, amb l’ajuda d’altres jugadors polivalents com Ojeleye, Claver o Anderson. A més, en la selecció espanyola, ha exercit el mateix rol en els últims partits, eixint en el quintet inicial i formant parella d’interiors al costat de Juancho Hernangómez.