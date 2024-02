L’Acadèmia establix les bases a Sagunt per a l’ús correcte dels topònims

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha establit les bases per a l’ús correcte de la toponímia a Sagunt. Ho ha fet amb una publicació elaborada a partir de la compilació duta a terme pel filòleg saguntí Lluís Vicent Alcaide Balaguer.

El quadern consta d’una introducció sobre el terme i la història de Sagunt, la classificació tipològica dels topònims que apareixen als mapes, així com quatre d’estos últims: un de presència humana, un d’elements físics, un de partides i paratges, i finalment el mapa comarcal.

Com explicava a Levante-EMV el seu autor: “A part de la compilació i de situar-los en els mapes, este quadern ha de ser la base per a l’ús correcte dels topònims, ja que és la proposta revisada i fixada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que té la competència en toponímia”.

El treball forma part de la sèrie que publica l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a difondre les compilacions de toponímia que configuren el Nomenclàtor toponímic valencià, una base de dades única i compartida per tots els organismes de la Generalitat Valenciana, amb més de 120.000 topònims de tots els municipis valencians.

El resultat d’este treball de més de 250 enquestadors es pot consultar en el visor de l’Institut Cartogràfic Valencià, que és el punt de referència per a l’ús correcte de la toponímia per part de les administracions públiques i la societat en general.

Preservar el llegat

El treball d’Alcaide va ser presentat ahir en un acte celebrat al Centre Cultural Mario Monreal, al qual van acudir tant l’alcalde, Darío Moreno, com la regidora del Gabinet del Valencià, Patricia Sánchez, entre altres regidors.

Allí, l’autor va explicar el procés de recollida dels noms, els criteris de selecció, així com la importància de conservar i difondre esta manifestació del patrimoni immaterial.

Exposició itinerant sobre l’exili valencià

La iniciativa va tindre lloc després de la inauguració d’una exposició itinerant de l’AVL que ha sigut coordinada per l’acadèmic Josep Palomero sota el títol “Escriptors valencians de l’exili”.

La mostra està formada per dotze panells que expliquen l’exili forçat per la repressió després de la Guerra Civil. I com estos valencians es van associar per a mantindre vius els vincles emotius i culturals que els unien a la seua pàtria.

L’exposició es podrà veure fins al 29 de febrer en l’horari d’obertura habitual del Centre, és a dir, entre les 9 i les 21 hores.