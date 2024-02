Policia i Mobilitat decidiran el trasllat de la Crida al 3 de març

La Regidoria de Falles i la Junta Central Fallera donaran a conéixer hui dimarts, si no hi ha ja més demora, les dates en les quals es reubiquen els actes suspesos pel dol oficial, que va acabar ahir. Això és, les gales de la cultura i la fallera i el combo de macrodespertà, entrada de bandes i crida.

Es tracta d’uns canvis que poden semblar fàcils d’origen, però que, al final, depenen d’altres factors com són les delegacions de Seguretat Ciutadana i Mobilitat. A més que cal considerar que la ciutat no és només Falles i que se celebren altres esdeveniments. Així, per a quadrar estos actes, cal tindre en compte els ja assenyalats en el programa i eixos altres esdeveniments. Per exemple, el divendres 1 no hi ha més actes que la primera mascletà del cicle, però a la vesprada és el pregó de la Setmana Santa Marinera i hi ha grans moviments d’autobusos urbans i de transport escolar.

El dia 2, cavalcada del ninot i futbol

El dissabte 2 està programada la cavalcada del ninot i un espectacle pirotècnic a mitjanit. Però, sobretot, juga el València CF amb el Reial Madrid. I el diumenge 3, a més que les agrupacions havien programat les seues despertaes, hi ha ja al migdia un cant de l’estoreta i l’homenatge a Segrelles, actes compatibles amb la macrodespertà. A la vesprada hi ha un espectacle pirotècnic a les huit.

La lògica del dia 3

Per estes raons, la lògica dels esdeveniments hauria de preveure que la Crida tinguera lloc el diumenge 3. No obstant això, des de l’Ajuntament són excepcionalment prudents i no volen fer un pas sense tindre el vistiplau dels responsables de la seguretat i el trànsit. Raó per la qual sorprén que, hui dia, no s’haja anunciat el calendari definitiu.

Crida de l’any 2020

El que és evident és que la Crida tindrà lloc a principis de març. Una cosa que tampoc és, en principi, cap drama: sense anar més lluny, la de 2020 va tindre lloc un 1 de març, sense cap circumstància extraordinària que la desplaçara.

Moisés Domínguez

I les gales…

Les gales no depenen tant de mobilitat com de la disponibilitat de teatres i Fira de Mostres. A falta d’un establiment, la que menys importa és la gala fallera. Tant com que si es traslladara a després de Falles, tampoc passaria res. Més encara: no són poques les veus que asseguren que si este acte desapareguera, la festa no perdria res. Almenys, en el format actual. La de la cultura sí que és urgent, perquè són premis i s’han de lliurar abans que arriben les festes.