Catalá: “València ret homenatge a la Policia Nacional amb el cor trencat"

"València ret hui homenatge a la Policia Nacional. Ho fa amb el cor trencat, però amb la seguretat de saber-se ben cuidada. I amb la certesa de comptar amb servidors públics la talla humana, exemplaritat i generositat dels quals són la millor garantia que com a ciutadans podem tindre". Amb estes paraules, l'alcaldessa de València, María José Catalá, ha iniciat este dimecres l'acte d'inauguració de la nova plaça de la Policia Nacional –la reforma de la qual conclourà en 2025 després d'una inversió de més de 30 milions d'euros–, al districte de Quatre Carreres, amb motiu del bicentenari del naixement del cos de seguretat estatal.

La retolació de la nova via pública de la ciutat de València es produïx a penes 24 hores després que el Ple de l'Ajuntament agraïra i reconeguera formalment la labor dels servicis d'extinció i les forces i cossos de seguretat en l'incendi del barri de Campanar. I així ho ha recordat l'alcaldessa als agents i comandaments de la Policia Nacional: “Heu donat un exemple d'humanitat, solidaritat i entrega juntament amb la Policia Local, els Bombers del Cos Municipal, del Consorci Provincial de València, de l'Exèrcit i el conjunt de servicis d'emergències i atenció social”.

“Sé que la resposta, humil i lleial, és que “només compliu amb el vostre deure” —ha afegit María José Catalá—, però vull que sapieu que a València tenim molt present l'alt grau de compromís i l'esperit de servici públic que vos caracteritza. Esta plaça és el senzill homenatge que vos oferix València”.

L'alcaldessa ha conclòs afirmant que “si València es recupera d'un dels colps més durs que ha patit en la seua història recent és gràcies, fonamentalment, al civisme i la solidaritat dels valencians i a l'exemplar col·laboració entre els diferents cossos de seguretat i emergències”.

Acte d'homenatge a la Policia Nacional pel seu bicentenari / L-EMV

A l'emotiu acte, que ha inclòs un record als funcionaris i les funcionàries morts en acte de servici, han assistit, junt amb l'alcaldessa i els regidors de la corporació, el director general de la Policia, Francisco Pardo; la delegada del Govern, Pilar Bernabé; la consellera de Justícia i Interior, Elisa María Núñez; el cap superior de Policia de la Comunitat Valenciana, Jorge Manuel Martí; a més de representants de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Local, els Bombers Municipals, l'Exèrcit i altres entitats ciutadanes, civils i militars.

Per la seua banda, el director general de policia, Francisco Pardo, ha volgut destacar la labor de Julián García Antón, el conserge de l'edifici incendiat. Per la seua generositat i valentia, la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana l'ha proposat per als premis Valors Humans que anualment reconeix la Policia Nacional.

Acord municipal

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València va acordar, el passat 22 de desembre, dedicar una plaça de la ciutat a la Policia Nacional amb motiu del bicentenari de la creació d'este cos de seguretat de caràcter estatal. La proposta municipal va nàixer de la mà de l'actual regidor de Policia Local, Jesús Carbonell. El lloc assenyalat per a la nova plaça és la confluència de les avingudes de la Plata i del Doctor Waksman, amb el carrer del Bomber Ramon Duart, al districte de Quatre Carreres.

La Policia Nacional complix en 2024 dos segles al servici de la ciutadania. L'antecedent històric d'esta institució és la Policia General del Regne, que va ser creada per la Reial cèdula de 13 de gener de 1824, amb la funció de “garantir el bé i la seguretat pública” en una dimensió nacional.

Actes d'homenatge

L'Ajuntament ha promogut i col·laborat en diversos actes d'homenatge de la ciutat a la Policia Nacional. El passat 13 de gener, la façana de la casa consistorial i altres edificis i monuments municipals es van il·luminar de blau, el color corporatiu del cos. Eixe mateix dia, es va procedir a hissar la bandera d'Espanya en la confluència del pont del Regne, passeig de l’Albereda i l'avinguda de França. En les últimes setmanes, l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València va retolar un vehicle amb imatges del cos policial i el Palau de la Música va acollir un concert benèfic. Estan previstos igualment un festival amb demostracions de diverses unitats de la Policia Nacional a la plaça de bous, el pròxim 18 d'abril, i diverses conferències i xarrades sobre la història del cos a l'Ateneu Mercantil de València.