Comencen els tràmits per a entregar els cossos de les víctimes de l'incendi a les famílies

El jutjat de València encarregat de l'incendi de l'edifici de Campanar ja ha començat a tramitar amb les famílies el lliurament dels cossos de les deu víctimes.

El titular del Jutjat número 9 ha començat a cridar a les famílies per a iniciar el procediment administratiu de lliurament de les restes de les persones que van morir en l'incendi de la vesprada del passat dijous. Tal com va avançar este periòdic, el jutjat ha donat prioritat a esta activitat a l'espera de l'informe policial sobre les causes del foc. La intenció és alleujar en la mesura que siga possible el dolor de les famílies en poder accelerar els comiats, i per això els tràmits s'han iniciat este mateix matí de dimecres.

El procés va començar el dimarts amb les telefonades d'agents de la Policia Nacional als afins de les víctimes per a informar-los que les identificacions dels deu cadàvers rescatats a l'edifici ja han conclòs, i indicant-los el tràmit administratiu per a la recepció dels cossos dels familiars.

El jutjat ha establit un orde per a evitar esperes de les famílies.

Un protocol molt estructurat

El procés que se seguirà va començar ahir amb les telefonades de la Policia Nacional a les famílies informant-los que les deu persones els cossos sense vida de les quals van ser rescatats de l'interior de l'edifici ja estan oficialment identificades. A més, se'ls va comunicar que anava a ser el jutjat el que els aniria citant per a començar les gestions.

Segons la informació a la qual ha tingut accés este diari, el jutjat ja ha establit un orde per a evitar esperes innecessàries, i ha previst una atenció escalonada i personalitzada per a cada un dels set grups familiars afectats –el de la parella i els seus dos bebés i els de les altres sis víctimes mortals–.