Heineken aposta per una planta termosolar per a la seua fàbrica de València

Heineken España i CSIN (Compañia Solatom Indertec) han inaugurat hui la major planta termosolar d'ús industrial del món de categoria Fresnel. Situada en els terrenys de la fàbrica que la cervesera té a Quart de Poblet, esta planta utilitza tecnologia punta desenvolupada a València i representa un nou avanç en l'objectiu de la cervesera d'utilitzar 100 % energia renovable en producció en 2025 a Espanya, així com arribar a ser zero emissions en tota la cadena de valor en 2040 a escala global. El centre de producció de Quart de Poblet ja utilitza electricitat d'origen fotovoltaic i ara descarbonitza part de la producció del vapor que necessita per a l'embotellament i la pasteurització de la cervesa.

A l'acte d'inauguració han assistit Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana; Cristina Mora, alcaldessa de Quart de Poblet; Carmen Ponce, directora d'Assumptes Corporatius de Heineken España i presidenta de la seua Fundació Cruzcampo, i Miguel Frasquet, director tècnic de CSIN i cofundador i CEO de Solatom.

Amb esta nova planta termosolar, construïda en només huit mesos, la cervesera preveu evitar l'emissió de quasi 1.300 tones de CO₂ a l'any. Quan estiga a ple rendiment a la fi de 2024, la fàbrica de Quart de Poblet podrà funcionar amb un 42 % d'energia renovable, provinent tant d'elèctrica com tèrmica.

“En 2020 ens vam convertir en la primera cervesera que elaborava els seus productes amb electricitat 100 % renovable. I no descansarem fins a fer que tota l'energia que utilitzem en producció ho siga, amb projectes com les dos termosolars que hem inaugurat en els últims sis mesos, primer a la nostra fàbrica de Sevilla i ara a la de València. Apostant per la innovació local per a impulsar i fer més competitiva l'economia espanyola i inspirant altres empreses en el camí cap a la descarbonització de la nostra indústria”, ha comentat Carmen Ponce, directora d'Assumptes Corporatius de Heineken España.

Tecnologia punta desenvolupada a València

Amb un 83 % de components d'origen local, el desenvolupament d'esta termosolar ha permés crear més de 160 llocs de treball en el procés i involucrar 63 empreses espanyoles. Entre elles destaquen el partner de Heineken en este projecte, CSIN (companyia formada per la constructora de projectes d'energia Interdec i la startup tecnològica valenciana Solatom), o la valenciana Mipesa, responsable de mecanitzar l'estructura del col·lector Fresnel. A més, en la construcció de la planta també ha contribuït Fontanería Industrial Mariola d'Alcoi, encarregada de la hidràulica del camp solar, i Instalaciones Torrijos de Bétera, responsable de la connexió a la sala de la caldera, entre altres empreses.

Este projecte, considerat un referent a escala mundial i un exemple de col·laboració publicoprivada en la transició industrial cap a una economia baixa en carboni, ha sigut finançat al 60 % amb fons FEDER a través de l'IDAE. Es formalitza a través d'un sistema de compra d'energia a llarg termini entre Heineken España i CSIN, que garantix a la fàbrica cervesera un subministrament d'energia termosolar totalment renovable durant els pròxims 15 anys.

En la instal·lació de la fàbrica de Heineken a Quart de Poblet, això es traduïx en un camp solar amb 6.000 metres quadrats d'espills i 182 mòduls Fresnel. Així s'aconseguix una potència pic de 4MW tèrmics, cobrint el 10 % de la demanda de vapor d'esta fàbrica valenciana. A més, el seu emmagatzematge d'1,5 MWh li permet emmagatzemar part de l'energia produïda durant els caps de setmana. L'objectiu és que en els pròxims mesos es cobrisca el 50 % de les necessitats.

“A Espanya tenim la tecnologia, tenim el talent i el recurs solar per a liderar la descarbonització industrial a Europa. La termosolar de Quart de Poblet és l'exemple que, a més, tenim empreses com Heineken, que estan disposades a fer el primer pas i liderar el camí” explica Miguel Frasquet.

Infraestructura

El grup Heineken s'ha marcat com a objectiu elaborar les seues cerveses a Espanya amb energies 100 % renovables en 2025. Per a això, utilitza dos plantes termosolars a Sevilla i València (les dos majors plantes termosolars de concentració d'ús industrial en tota Europa, cada una en la seua tecnologia), una planta fotovoltaica a El Andévalo (Huelva), una altra de biomassa de Jaén i el biogàs que produïx en les seues quatre fàbriques.