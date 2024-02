Sagunt inicia la primera formació per a aconseguir nous segells del Sicted

Sagunt ha iniciat la primera formació del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (Sicted) 2024. En esta, les noves empreses i servicis recentment adherits a este projecte han vist els primers mòduls formatius, impartits per una tècnica de Càmara València.

Se'ls ha explicat el manual de bones pràctiques, que serà la guia que hauran d'anar seguint per a poder avaluar-se en uns mesos i optar a l'obtenció del distintiu.

La regidora de Turisme, Natalia Antonino, ha agraït la seua aposta per la qualitat i ha animat a «traure el màxim profit d'este sistema que estic segura que vos aportarà molt en el vostre treball diari. Sagunt és una destinació de primera gràcies a totes aquelles persones que treballeu i vos esforceu per a oferir els vostres servicis amb la màxima qualitat possible», afirma.

Varietat de negocis

Enguany, segons expliquen des de la delegació, "comptem amb servicis tan diferents com poden ser taxistes, habitatges d'ús turístic, guies, agències de viatge, menjars per a emportar-se, bars i restaurants, que s'uniran als més de 70 servicis que ja tenim, com ara museus, Policia Local, cafeteries, hotels, comerços turístics, oficines d'informació turística, turisme de benestar, B&B, platges, i altres servicis".