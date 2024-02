Almenys 430.000 edificis de la Comunitat Valenciana no han passat la revisió obligatòria

Des de l’any 2018, la llei obliga tots els immobles de tipologia residencial de més de 50 anys d’antiguitat a superar l’informe d’avaluació d’edificis (IAE), també conegut col·loquialment com la “ITV” dels habitatges. Segons les dades oficials de la Generalitat, en juliol de 2023 hi havia a la Comunitat Valenciana quasi 460.000 parcel·les cadastrals en esta situació, però només uns 30.000 comptaven amb este certificat obligatori, a penes un 6,7 % del total. En unes altres quasi 5.000, l’informe consta com a incomplet. D’esta manera, almenys 430.000 edificis estarien ara mateix en situació irregular.

Complir este protocol, que perseguix disposar d’un llistat actualitzat de l’estat del parc autonòmic d’habitatges i que ha cobrat vigència arran del voraç incendi de Campanar, és responsabilitat del propietari de l’immoble. Si la propietat és horitzontal, serà la comunitat la responsable. Segons el decret que regula l’IAE, els amos d’edificis de més de 50 anys han d’encarregar-lo i costejar les despeses de l’estudi. També han de disposar d’este certificat els immobles que vulguen accedir a ajudes públiques. Ha de renovar-se, per regla general, cada deu anys.

Malgrat este requeriment legal, les dades mostren que són molt poques les construccions que complixen la normativa en vigor. El decret que regula este procediment assenyala que els ajuntaments són els que han d’avisar els propietaris d’immobles que no disposen de l’IAE, atorgant-los un termini de dos mesos per a obtindre’l. Si incomplixen, els consistoris poden exercir ells mateixos la inspecció i aplicar les sancions corresponents “aplicant la potestat que la legislació urbanística dispose”. Així i tot, fonts del sector asseguren que les multes per estes pràctiques són molt poc habituals.

En concret, en l’autonomia hi ha 458.272 immobles residencials construïts fa 50 anys o més. Però únicament 44.825 edificis han sol·licitat esta inspecció tècnica i només 30.900 l’han superat amb èxit. Això no vol dir que tots estos hagen sigut construïts en 1974 o abans, ja que en el llistat apareixen centenars de construccions ja del segle XXI amb l’IAE complet. Estos habitatges més nous haurien escomés la revisió per a poder tindre accés a ajudes de l’Estat.

El mapa dels edificis amb “ITV” en vigor és molt homogeni si s’analitza per províncies. A València hi ha registrats 219.453 habitatges d’estes característiques i 15.028 amb l’informe en regla (6,8 %); a Alacant el parc és de 149.008 i els edificis amb l’IAE aprovat, 9.801 (6,5 %); i a Castelló hi ha censats 89.811 immobles i només 6.071 han sigut revisats (6,7 %).

Poca atenció al foc

La mateixa Generalitat assegura que el compliment d’esta norma és “prioritari” i definix l’IAE com l’instrument “més eficaç per a diagnosticar l’estat del parc construït d’habitatges, anticipar les actuacions d’urgència, permetre escometre operacions de manteniment i obres de rehabilitació i, fins i tot, propiciar-ne l’adaptació a les necessitats actuals d’accessibilitat i eficiència energètica”.

El document posa el focus “en les característiques constructives dels elements comuns” d’un edifici i indaga “en el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica”, assenyalant possibles “deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre estes i orientar les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació”.

On no incidixen estos protocols és en la protecció contra el foc. Diversos experts consultats resten importància a este fet i assenyalen que les construccions de més de 50 anys no compten amb façanes ventilades com la de l’edifici de Campanar, ja que no s’empraven eixa mena de revestiments, emprats sobretot durant el boom immobiliari de principis de segle.