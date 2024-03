Burjassot aprova el manifest del 8M

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot, celebrat en sessió ordinària en la vesprada del dimarts 27 de febrer, ha aprovat el manifest reivindicatiu amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Un text que no podrà convertir-se en declaració institucional perquè, un any més, VOX es va abstindre en la votació, i per a la declaració institucional es necessita unanimitat.

El manifest aprovat, que ha sigut redactat pel Fòrum per la Igualtat de Gènere de Burjassot, en col·laboració amb els partits polítics i entitats, ha comptat amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Partit Popular, Compromís, Unides Podem i del regidor pertanyent al grup dels no adscrits. En el seu desenvolupament, el manifest posa l’accent en el fet que “malgrat tots els avanços assolits, hi és el risc de perdre’ls, ja que és una realitat que continuem vivint en un sistema patriarcal que discrimina les dones i, en la pitjor de les seues manifestacions, posa fi a la vida de moltes d’elles, a través de la violència de gènere”.

“Invisibilització que patixen les dones”

El text, que posa el focus “en la invisibilització i infrarepresentació que patixen les dones en la major part dels àmbits de la nostra societat”, com pot ser l’esport, l’empresa, la política, la ciència o l’entreteniment, conclou amb uns compromisos assumits pel consistori que impliquen continuar “fomentant la igualtat i promovent la coeducació en la població més jove, d’acord amb els nous temps i les necessitats socials; convidar la ciutadania a participar en els actes organitzats amb motiu del 8M, així com en les iniciatives impulsades des de l’Escola d’Igualtat-Espai Dona durant tot l’any, i servir de referència a l’hora d’aplicar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques locals”, entre altres compromisos.

Divendres que ve, 8 de març, el manifest reivindicatiu pel Dia Internacional de la Dona de Burjassot es llegirà públicament, a les 12 h, a les portes del consistori.