Entren els primers tractors a València pel bulevard Sud

Passen els dies, però les protestes agràries continuen aflorant rumb a València. En concret, este dijous està convocada una manifestació autoritzada d’agricultors que estan venint en estos moments des de Requena, una marxa —amb tractors inclosos—, que ha arrancat este matí cap a les 6.30 hores, organitzada per la Plataforma per la Defensa del Sector Primari Utiel-Requena i que, segons està previst, volen que concloga davant de la porta de la Delegació de Govern.

Davant d’esta convocatòria, fonts del departament que dirigix Pilar Bernabé han explicat, este matí, que desconeixen l’hora en la qual poden arribar estos vehicles agraris al centre, però sí que confirmen que està previst que arriben a la seu de l’executiu central. En estos moments, la plataforma de la Direcció General de Trànsit ja mostra com una primera línia de tractors està entrant a la ciutat de València pel bulevard Sud.

Des de la Delegació de Govern expliquen que als protestants “se’ls ha fet un circuit modificat per la Policia” amb la finalitat de garantir la “seguretat” dels manifestants i que hi haja “la mínima afectació possible al trànsit”. A més, han assegurat que, durant la seua protesta, “estaran sempre acompanyats d’agents de la Policia Nacional”.

Dispositiu policial al voltant de la Delegació de Govern / Miguel Ángel Montesinos

És una protesta, però no l’única que s’espera hui a la ciutat. Perquè, segons ha pogut saber este diari, altres associacions d’agricultors que s’han concentrat este matí al Poble Nou tenen la intenció d’entrar —en este cas, sense autorització del Govern— també a la ciutat i finalitzar el seu trajecte al passeig de l’Albereda.

El motiu

Estes protestes succeïxen a les que s’han estat produint en diferents punts de la Comunitat Valenciana, Espanya i Europa en les últimes setmanes exigint uns preus justos, unes polítiques agràries des de Brussel·les més respectuoses amb el camp i, especialment, la limitació de l’entrada de productes des de tercers països que —segons han assenyalat diferents associacions agràries— competixen amb deslleialtat amb els cultius autòctons, per estar sotmesos a menys controls fitosanitaris.