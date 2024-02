Un mes de març més càlid que de costum

El pròxim mes de març, en el qual entrarem demà, sol ser un mes fresc a la ciutat de València, fins i tot deixa algun dia amb precipitacions fortes, però enguany, segons els pronòstics meteorològics, s’espera que canvie respecte a anys anteriors i siga més càlid i sec.

Samuel Biener, geògraf i màster en Planificació i Gestió de Riscos Naturals de la Universitat d’Alacant, indica que, ara com ara, en els primers dies de març, les temperatures rondaran els valors habituals per a les dates a València. No obstant això, l’escenari més probable, hui dia, és que a partir del 8-10 de març, els valors tèrmics estiguen entre 1 i 3 graus per damunt de la mitjana de les dates.

Les anomalies càlides es mantindrien en el sector de València durant la segona mitat del mes. Això fa pensar que dominaran les circulacions de ponent, igual que en les últimes setmanes.

Poques precipitacions

Quant a la pluja, el pronòstic és complicat a causa de la irregularitat de les precipitacions en el tercer mes de l’any, però, en este cas, se situarien lleugerament per davall de la mitjana.

En canvi, a mitjans de març, s’esperen precipitacions per damunt de la mitjana en tot el país, encara que de moment no s’observen anomalies significatives en el litoral valencià. Això no significa que no vaja a ploure, de fet, Meteored alerta que probablement algun dia caldrà tindre el paraigua a mà en la capital del Túria.

Com sol ser març

Març sol ser un mes fresc a la capital valenciana si el comparem amb abril o maig, amb una temperatura mitjana entorn de 14,5 graus, encara que la mitjana de les màximes sol rondar els 20, especialment durant la segona quinzena. Els valors nocturns solen baixar dels 10 graus en la primera part del mes, especialment en aquells barris que queden més al marge de l’illa de calor.

Pel que fa a les pluges, març és un dels mesos més secs en el conjunt anual, amb una precipitació mitjana que se situa sobre els 33 l/m² a València. No obstant això, hi ha setmanes en les quals l’oratge és molt canviant, i, per exemple, en esta zona no són desconegudes les arruixades intenses en les dates en les quals se celebren les Falles, així com dies amb calor a causa d’alguna ponentada.