Perits de sis asseguradores esperen entrar a l’edifici per a avaluar-ne l’estat

Almenys sis perits de part contractats per asseguradores i experts en incendis esperen el permís del Jutjat d’Instrucció 9 de València per a poder accedir als edificis del barri de Campanar que van patir el greu incendi que va posar fi a la vida de deu persones, segons confirmen a Levante-EMV fonts d’estes empreses. “Cada companyia d’assegurances contracta el seu propi investigador”, assenyalen fonts d’estos investigadors d’incendis privats que determinaran les causes de l’incendi en informes de part.

Entre estes companyies es dirimirà la responsabilitat civil que es puga derivar dels danys de l’incendi que, segons les fonts consultades per Levante-EMV, s’han extingit tant per a la promotora Fbex Promo Immobiliària S. L. i per a l’arquitecte que va dissenyar l’edifici, Francisco Nebot, des del despatx del qual declinen fer qualsevol classe de declaració.

Segons la Llei d’ordenació de l’edificació (LOE), “la responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació respondran, durant deu anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometen directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici”.

Comencen els tràmits per a entregar els cossos de les víctimes de l’incendi a les famílies / L-EMV

No és el cas de l’edifici de Campanar, on, en cas que n’hi haja, el presumpte problema estaria en la façana, que, segons la LOE, es considera un “element superficial d’acabat”, assenyalen arquitectes consultats per Levante-EMV. A més, l’estructura de l’edifici ha resistit i no hi ha hagut col·lapse de tots dos edificis, malgrat les elevades temperatures que es van registrar.

Amb este termini de prescripció, qualsevol responsabilitat civil es va extingir en 2019. Fins a 2015 sí que es preveia un segon termini de prescripció de quinze anys, en cas d’incompliment del contracte per part del promotor. Que, en el cas dels edificis de Campanar, podria haver prescrit el mes de gener passat.