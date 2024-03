Xàtiva declararà l’exercici 2024 com l’Any Estellés

La formació política Xàtiva Unida portarà al ple que se celebra hui una moció perquè Xàtiva declare l’exercici 2024 com l’Any Estellés.

El regidor Alfred Boluda, responsable de l’Àrea de Cultura, va atendre ahir Levante-EMV i va explicar que “una vegada aprovada la moció, presentarem la programació d’actes que estem tancant. Hi haurà presentacions de llibres o recitals poètics, per exemple. També volem treballar amb els col·legis, però encara és prompte per a anunciar-ho tot”.

“Presentem la moció perquè s’acorde institucionalment declarar l’any 2024 com l’Any Estellés a Xàtiva, una cosa que ja s’ha fet en la Diputació de València i en altres municipis. De fet, ja estem participant en alguns programes que giren entorn de la seua figura”.

Consultat per la polèmica generada després de no aprovar-se a les Corts una moció similar, Boluda va exposar que “òbviament no es fa justícia amb la figura de Vicent Andrés Estellés, però va haver-hi un debat i els representants de PP i Vox van tombar la proposta. No és un tema de la Generalitat en si, sinó dels partits que ara manen. La Generalitat té la seua autonomia, i els ajuntaments, la nostra, i creiem que Xàtiva sí que ha d’adherir-se a la iniciativa”.

“Parlem d’un gran representant de les lletres valencianes, potser el segon poeta en termes històrics després d’Ausiàs March. Estellés és el poeta de la consciència del poble, va ser un apassionat de la seua terra”, va defendre ahir Boluda, que, a més, va recordar la publicació en 1980 del llibre Xàtiva, per part d’Amics de la Costera i il·lustrat per l’artista Joan Ramos.