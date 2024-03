Impuls al Circuit Ricardo Tormo en el seu 25é aniversari

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste complix 25 anys i els màxims responsables volen celebrar-ho amb un ambiciós pla estratègic per als pròxims tres anys, coincidint amb les temporades que resten de contracte amb Dorna pel GP de la Comunitat Valenciana de MotoGP.

El director general Nicolás Collado i l'adjunt a direcció Bernardo Bonet, acompanyats també pel director general d'Esports, Luis Cervera, van presentar ahir les principals línies d'actuació, amb la novetat dels FIA Motorsport Games a l'octubre i amb l'objectiu d'acostar l'esport del motor a la societat, generar impacte econòmic, la promoció de joves pilots i fomentar la seguretat viària.

Adeu a Cuna de Campeones

En la formació, això sí, la labor de Cuna de Campeones deixa pas a un treball centralitzat en el Centre de Tecnificació Esportiva del Motor, en un any en què huit pilots d'automobilisme i deu de motociclisme seran protagonistes d'este centre de caràcter nacional, avalat pel CSD.

Al marge de les millores tècniques i de les instal·lacions, el gran objectiu per a la nova direcció del Circuit implica renovar l'actual contracte amb Dorna que expira en 2026, i pel qual es paga un cànon anual aproximat de 8,5 milions d'euros. Una negociació, això sí, que no està previst començar abans de 2025, amb la idea de continuar evitant l'alternança amb altres circuits espanyols i mantindre l'últim GP de MotoGP del calendari. Per a este mateix any, a més, el ritme de venda d'entrades supera al d'abans de la pandèmia.

Per a 2024, els aspectes en els quals incidirà este pla de treball són millores en la graderia, el retorn d'un restaurant permanent, millores fotovoltaiques, cabines de comentaristes, mesures de soroll, fer un estudi de l'impacte econòmic del Circuit en un any complet i la celebració de FIA Motosport Games, Formula E, MotoGP i el 25é aniversari.

Ja en 2025, volen centrar-se en les lluminàries LED, la millora de la sala de premsa, reducció del calendari a uns 15 esdeveniments de nivell, millora de les portes de boxs i incloure noves tecnologies en la gestió de pista, organització de treball o accessos. Per a acabar, en 2026 es milloraran les portes del pit lane, hi haurà un podi digital amb pantalla gegant i el reasfaltatge de vials.