Compromís denuncia que Catalá no té inversions per a la Fontsanta

El grup de Compromís a l'Ajuntament de València ha denunciat que l'alcaldessa, María José Catalá, no té previst realitzar cap inversió al barri de la Fontsanta. La formació valencianista critica la resposta del govern municipal que reconeix que manca de dotació pressupostària per a escometre les millores que necessita el barri. El regidor Sergi Campillo lamenta que Catalá haja rebutjat la moció presentada per Compromís ateses les necessitats expressades per les entitats veïnals de la Fontsanta. "És una resposta inacceptable, l'alcaldessa, després de fer una rebaixa de l'IBI que beneficia fonamentalment els rics, ara diu que no té diners per a un barri popular" li recrimina Campillo.

Sergi Campillo, regidor de Compromís. / F. Bustamante

La moció de Compromís

La moció que va presentar Compromís en la Comissió d'Urbanisme arreplega totes les necessitats que van traslladar als representants veïnals de la Fontsanta a la formació valencianista en una recent visita. Entre estes, iniciar la redacció del projecte de reforma del jardí de la plaça Múrcia amb la participació i el consens del veïnat, més enllà d'arreglar amb caràcter immediat el seu parc infantil i el seu camí empedrat a l'església. També proposa la reparació dels espais comuns de la plaça Múrcia i els carrers de l'Havana i dels Prínceps de Mònaco. Una altra de les reivindicacions és la de finalitzar la renovació de tot l'enllumenat del barri per a fer-lo més eficient energèticament i per a pal·liar la contaminació lumínica en el cel.

Recuperació de zones verdes

Compromís planteja en la moció un projecte integral de rehabilitació de totes les zones verdes i, en concret, dels parterres que existixen en el barri per a incloure més arbres, fer-los accessibles i introduir més zones de parcs infantils, biosaludables i de cal·listènia. Així mateix, insta l'Ajuntament de València a iniciar el procediment per a adequar el solar entre els carrers de l'escultor Salzillo i Casa de la Misericòrdia, i adequar el solar municipal al carrer de la Casa de la Misericòrdia per a zona de socialització canina, a part de preveure la possible ubicació d'una amb taules de pícnic per al gaudi veïnal, amb la participació i el consens veïnal.

El regidor de Compromís per València Sergi Campillo lamenta que el govern de Catalá no atenga les necessitats de millora urbanística i dels jardins de la Fontsanta. “Després de visitar el barri, vam presentar una moció perquè s'atengueren les reclamacions veïnals, la resposta del nou govern és que no hi ha disponibilitat pressupostària per a atendre estes peticions. Una resposta inacceptable tenint en compte que s'acaba de realitzar una rebaixa lineal de l'IBI i d'altres impostos que ha suposat 70 milions menys per a les arques municipals. Sense eixa rebaixa que beneficia sobretot els rics, ara sí que hi hauria diners per a millorar un barri popular com és la Fontsanta”.