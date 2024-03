El Suprem dels EUA permet a Trump estar en totes les paperetes

En vespres del superdimarts i amb la nominació presidencial republicana assegurada pràcticament, Donald Trump ha aconseguit este dilluns en el Tribunal Suprem una victòria fonamental. L'Alt Tribunal ha determinat que Colorado no pot vetar l'expresident en les paperetes de les primàries, que són unes de les 15 que els republicans celebren este dimarts i on malgrat la prohibició el seu nom apareixia en eixes paperetes.

El Suprem de Colorado havia dictaminat al desembre que Trump no era elegible per a buscar o tindre el càrrec per la secció 3 de l'Esmena 14, adoptada després de la guerra civil, que prohibix tindre un càrrec a algú que, després de jurar donar suport a la Constitució, haguera participat “en una insurrecció o rebel·lió contra esta, o donat ajuda o consol als seus enemics”. Els nou magistrats del Suprem, en contra d'eixa decisió, han determinat que "la responsabilitat d'aplicar la secció 3 contra candidats i càrrecs federals depén del Congrés i no dels estats".

La decisió té implicacions en altres estats que també van invalidar a Trump en considerar que va participar en una insurrecció amb la seua obstinació contra els resultats legítims de les eleccions de 2020 que va perdre contra Joe Biden. I és un triomf importantíssim per a Trump, no sols perquè eixos vetos similars de Maine i Ilinois penjaven de la decisió. Afectarà a tots els estats que havien reptat la seua presència en les paperetes i blinda la seua aparició no sols en les de primàries sinó també en les de les presidencials.

El Suprem i les eleccions

És la primera vegada, des que en 2020 el Suprem va decidir donar la Casa Blanca a George W. Bush contra Al Gore, en què el Suprem entra de forma tan directa en unes eleccions presidencials als EUA. I la decisió d'este dilluns és només la primera en la qual l'Alt Tribunal tindrà influència directa en la campanya i els comicis.

La setmana passada va acceptar estudiar les al·legacions de Trump que té immunitat per accions que va prendre quan estava en la presidència, un cas per al qual ha fixat la vista d'arguments orals per a la setmana del 22 d'abril. Això ha deixat congelat, fins que hi haja una decisió, el juí contra Trump a Washington, una de les quatre causes penals que enfronta, amb 91 càrrecs en contra seua.

Una decisió que s'esperava

Ja fa un mes, quan es va celebrar la vista d'arguments del cas de Colorado, magistrats en els dos costats de l'espectre ideològic del Suprem havien mostrat amb les seues preguntes escepticisme davant el poder de l'estat per a excloure a Trump de les paperetes.

En aquella sessió va ser la jutgessa Elena Kagan, una de les tres de la minoria progressista, la que va mostrar el principal dubte que el veto els plantejava: “per què només un estat decidix qui pot ser president dels Estats Units?”, va preguntar. “Per què un estat hauria de tindre la capacitat de fer esta determinació no sols per als seus ciutadans, sinó per a la resta de la nació?”