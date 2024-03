El Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí dota amb 600 € el seu premi de cartells

El Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí ha convocat el II Concurs de Cartells, “Sagunt, un paisatge per a la història”.

Els treballs hauran de reflectir d’alguna manera la importància de Sagunt al llarg de la història, o elements patrimonials del municipi.

S’establix un únic premi de 600 € i tots els cartells participants s’exposaran el mes de maig o juny.

“En el col·lectiu pensem que, més enllà de l’evident interés econòmic del primer premi per als participants, el valor afegit per a Sagunt és l’exposició de tots els treballs. Es tracta d’una ocasió excel·lent per a proposar a la societat noves perspectives sobre la nostra història i el nostre patrimoni. Coneixent noves mirades, sempre és possible descobrir un punt de vista diferent que u no havia tingut en compte o que ni tan sols s’imaginava. Esperem que este lliurament de premis i esta exposició es convertisquen en una cita cultural anual per al nostre municipi”, explica la presidenta, María Forner.

Fins al 15 d’abril

El termini de presentació és fins al 15 d’abril de 2024. Les bases poden consultar-se en el blog https://pelpatrimonisagunti.blogspot.com/. Per al lliurament s’han habilitat dos punts: Ama la Vida (C/ Castell, 9, de Sagunt) i llibreria Circe (Av. Camp de Morvedre, 22, de Port de Sagunt).

La decisió del jurat es farà pública en el corresponent acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc el mes de maig o juny (la data i el lloc es comunicaran en el moment oportú).