El Consell exigix al Govern més professorat universitari

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació reclama més professors universitaris al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que presidix la valenciana Diana Morant amb la finalitat de poder implantar la nova Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) durant els pròxims tres cursos. Des de la conselleria que dirigix José Antonio Rovira, el director general d’Universitats, José Antonio Pérez Juan, explica que, segons les dades del Ministeri, al sistema universitari públic valencià li corresponen un total de 589 contractes de professorat ajudant doctor, “xifra que no coincidix i resulta inferior a les sol·licitades per les universitats valencianes a la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE) d’acord amb les seues necessitats docents i l’adequació de la seua plantilla a les exigències LOSU”.

El director general d’Universitats del Consell ha fet estes declaracions després de la tercera reunió de treball que ha tingut lloc este dilluns entre el Ministeri, les autonomies, la CRUE i els sindicats per a “flexibilitzar” l’aplicació de la LOSU. Durant la sessió, el secretari general d’Universitats, José Manuel Pingarrón, ha presentat a les autonomies els criteris utilitzats per a fer el repartiment de les places entre les universitats.

Pérez Juan ha assenyalat que els governs autonòmics, “en un exercici de corresponsabilitat, han plantejat al Ministeri una proposta alternativa que ajudaria a consolidar les places dels nous professors ajudants doctor”. Així mateix, ha explicat que el Govern, “malgrat les dades facilitades per la CRUE, limita el nombre de places a 4.200”.

“Els rectors han indicat que el nombre de places fixat, 4.200, no correspon amb les dades facilitades des de la CRUE, òrgan que considera que es necessiten prop de 5.600 places per a aplicar les exigències de la LOSU assenyalades en les disposicions transitòries 7 i 12, que afecten els professors associats i la dedicació horària del professorat”, ha manifestat. Per tant, el Ministeri oferix una quarta part de places menys (1.400 contractes) que les que reclama la CRUE per a desplegar la reforma universitària.

El director general d’Universitats de la Generalitat ha indicat que l’afirmació del Govern que les places proposades són 4.200 “ha suscitat el desconcert de totes les parts intervinents, tant els rectors, com les autonomies i els sindicats”. “Malgrat la falta de concreció en este punt, la reunió ha continuat per a abordar el mecanisme de finançament de les 4.200 places fixades pel Ministeri. En este sentit, des del gabinet de la ministra Diana Morant, han confirmat que la seua proposta es limita a finançar únicament un terç del muntant total, i que queda la resta, les altres dos terceres parts, a càrrec de les autonomies”, ha explicat Pérez Juan. És a dir, que el Ministeri finançaria al voltant de 1.400 places, i el cost de les 2.800 restants l’assumirien les autonomies.

Després d’este anunci, des de la Conselleria d’Educació indiquen que “les autonomies han presentat, de manera consensuada i de comú acord, una nova proposta en la qual el Govern assumiria el finançament de la totalitat de les places convocades durant els sis primers anys, i, a partir el sèptim, i fins a la jubilació dels professors implicats, el finançament correspondria a les autonomies de manera íntegra”. Segons ha detallat José Antonio Pérez Juan, està petició d’un major esforç de finançament al Ministeri es recull en el text acordat divendres passat a València durant la jornada de treball dels directors generals d’Universitats “La universitat espanyola: anàlisi, desenvolupament normatiu i reptes per a l’any 2024”.

“No obstant això, el Govern ha confirmat que seguirà amb la seua iniciativa, amb independència de la postura de les autonomies, i que enguany mateix acordarà amb les universitats el mode de convocar el terç de les places que, segons el seu criteri, assumirà. En qualsevol cas, les autonomies han emplaçat el Ministeri a desbloquejar la situació, mostrar un tarannà més dialogant i estudiar la proposta que de manera consensuada li han traslladat les autonomies”, ha conclòs Pérez Juan.