Dos detinguts per robar en la finca incendiada de Campanar

La Policia Local de València ha detingut, esta nit, dos persones que han sigut sorpreses mentres robaven en la finca que es va incendiar el dijous 22 de febrer al barri de Campanar.

A la 01.45 hores de hui dimarts, dos patrulles que feien tasques de vigilància en l’edifici sinistrat del carrer Rafael Alberti, van sentir sorolls que provenien de l’interior. Els agents van sol·licitar ajuda a través de l’emissora i van inspeccionar l’edifici. En la segona planta van trobar dos persones que, en veure els agents, van pegar a fugir.

Una de les persones sorpreses en l’edifici va ser interceptada a escassos metres de l’edifici per una patrulla que hi havia acudit en suport. Es va passar per emissora la descripció del segon sospitós, que va ser localitzat al carrer Alqueria de Rico. En la segona planta van trobar una bossa d’esport amb diversos jocs d’aixeteria, un martell i unes alicates. En la segona i tercera planta faltava l’aixeteria d’alguns dels pisos.

Per tals fets, els agents han procedit a la detenció de S. H., de 23 anys, i L. B., de 51 anys, que han sigut posats a la disposició de l’autoritat judicial en la Inspecció Central de guàrdia.