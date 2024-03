Les Corts demanarà incloure el soterrament d’Alfafar en els pressupostos generals de l’Estat

Les Corts demanaran incloure el soterrament de les vies d’Alfafar en els pròxims pressupostos generals de l’Estat.

El síndic del PP, Miguel Barrachina, presenta la seua proposta a les Corts / PP

Així ho ha anunciat el síndic del Grup Popular a les Corts, Miguel Barrachina, després de la Junta de Síndics, que ha assenyalat que “en el pròxim ple s’inclou una proposta del GPP en la qual sol·licitem donar continuïtat a la petició del soterrament de les vies del tren a Alfafar, Sedaví i Benetússer. La Generalitat va redactar el projecte de soterrament de les vies i el va remetre al Ministeri, malgrat ser competència estatal. Demanem que, en els pròxims pressupostos, s’atenga eixe projecte i es preveja la quantitat suficient, uns 130 milions d’euros, per al soterrament de les vies. No hi ha cap excusa per a no posar-se a treballar ja de manera immediata”.

Barrachina ha assenyalat que “no volem que els pactes de Sánchez amb ERC per a transferir els diners de rodalia a Catalunya en 2024 impedisquen que la Comunitat Valenciana reba les quantitats que necessita i que siga desatés el pla de Rodalia aprovat en 2018. Ara sabem que Adif s’ha estat dedicant a coses diferents i distants de la seua comesa, i que Renfe, amb el seu conseller Koldo García, també estava a altres coses diferents del soterrament de les vies a Alfafar, Benetusser i Sedaví”.

Europa Press

La petició de les Corts de proposar a l’Estat incloure el soterrament de les vies a l’altura d’Alfafar, ja va comptar amb el suport de la Diputació, després d’aprovar-se per unanimitat una moció presentada pel diputat del PP i alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

Miguel Angel Montesinos

Petició veïnal

Per la seua banda, l’agrupació veïnal afectada pel pas continu de trens va presentar també un escrit perquè el projecte s’incloga en els pressupostos de l’Estat. La plataforma va remetre un escrit tant al Ministeri de Transports d’Óscar Puente, a la Delegació de Govern de Pilar Bernabé, al Ministeri d’Assumptes Socials i Agenda 2030, així com a tots els grups polítics amb representació a les Corts Valencianes per a demanar el seu suport al soterrament i sobretot en la inclusió del projecte tècnic en els pressupostos generals de l’Estat a punt de publicar-se.