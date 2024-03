Burjassot coordina totes les seues àrees per a dur a terme la seua estratègia de l'Agenda 2030

Amb pas ferm i treballant des de totes les àrees i servicis municipals. Així és com l'Ajuntament de Burjassot està duent a terme el desenvolupament de l'estratègia municipal per al desenvolupament de la seua Agenda 2030, basada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant un procés participatiu i multinivell. Un treball que s'està coordinant des de la Regidoria de Medi Ambient, dirigida per Estefanía Ballesteros.

Amb els resultats obtinguts en esta fase, es crearà el full de ruta que marcarà les accions per a dur a terme fins a 2030 per a fer de Burjassot un espai de convivència amable, acollidor, saludable i conscienciat que busque la sostenibilitat en les seues polítiques de desenvolupament urbà.

Projecte de futur per al poble

Per a poder crear este full de ruta, és fonamental comptar amb l'opinió tant dels tècnics municipals com dels polítics, per este motiu, s'estan succeint les reunions en les quals s'estan recaptant les principals necessitats i inquietuds de Burjassot per a incloure-les en el projecte de futur del municipi, amb l'objectiu que siguen treballades i esmenades. L'opinió de totes les àrees municipals és fonamental per a consensuar les estratègies i planificar les accions més efectives a curt, mitjà i llarg termini.

Així mateix, des de la Regidoria de Medi Ambient s'ha avançat estos dies que també està previst fer una taula de treball amb la ciutadania i passar un qüestionari a tota la població en el qual també comenten les seues inquietuds i millores per al municipi, comptant amb això amb una participació activa dels veïns en tot el que ocorre a Burjassot.