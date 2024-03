Cinc galeries valencianes exhibixen les seues millors propostes en ARCO 2024

Cinc galeries valencianes desembarquen hui -i fins al pròxim 10 de març- en la 43a edició de la Fira Internacional d'Art Contemporani d'Espanya (ARCO). Este certamen celebrat a Madrid, que té el mar Carib com a projecte central, compta amb la presència de les mostres de House of Chappaz, Jorge López Galería, Luis Adelantado, Rosa Santos i Set Espai d’Art. Així, ARCO s'ha convertit en una de les principals plataformes del mercat de l'art dins del circuit internacional de promoció i difusió de la creació artística.

«Entrelugares: explorant la perspectiva de l'estranger a casa» és la proposta de Jorge López Galería, a través de la qual pretenen destacar les visions internes i foranes de la comunitat. Mitjançant obres de Javier Bravo de Rueda, Miguel Rostchild, Valeria Maculan i Claudia Joskowicz, este espai vol «mostrar la diversitat de perspectives que enriquixen la nostra comprensió i la nostra identitat com a comunitat. Estar «entre» forma part de la idiosincràsia artística, el canvi de lloc (ciutat, regió, o continent) funciona com un correlat d'un canvi més profund, íntim, que connecta amb els altres».

House of Chappaz pretén experimentar i vertebrar l'art contemporani més atrevit al llarg del corredor Mediterrani amb mostres de Carles Congost, Fito Conesa i Antonio Fernández Alvira.

Una de les obres de Jorge López Galería. / Levante-EMV

Per la seua banda, la galeria Luis Adelantado aposta per una àmplia selecció d'artistes internacionals d'origen espanyol, que arrepleguen l'esperit de visibilitzar i contextualitzar l'escena contemporània. Concretament, presenten un total de 12 artistes, entre els quals es troben els valencians Manu Blázquez, Carmen Calvo, José Luis Cremades, Álex Marco, Jorge Peris i M. Reme Silvestre.

Rellegir el passat històric

Per a esta edició d'ARCO 2024, Rosa Santos reivindica un conjunt d'obres que relligen el passat històric des de la contemporaneïtat a través dels treballs de Greta Alfaro, Marina González Guerreiro, Chema López, Sandra Mar, Mar Reykjavik, María Ruido o María Tinaut.

Una de les obres de Set Espai d'Art. / Levante-EMV

Presència femenina

Finalment, Set Espai d’Art aborda un projecte en què cinc artistes dones utilitzen el cos com a espai de reflexió. En este sentit, la proposta conjuga diferents enfocaments i perspectives, des de la corporalitat íntima i personal fins a l'ús del cos com a ferramenta de transgressió i contesa en l'àmbit polític i universal. Entre les obres, es troben les videoinstal·lacions de l'alacantina Olga Diego, que incorpora l'humor, la ironia i la jovialitat en una reflexió personal sobre l'expressió de gènere. Així, l'artista modifica el seu cos rebel com un lloc de resistència, trastocant la normativa i qüestionant les estrictes regles establides, sobrepassant els límits d'identitat sexual per a trobar un nou territori de llibertat.

Per la seua banda, la valenciana Ana Esteve Llorens aborda la investigació de materials vinculats al temps i territori mitjançant noves formes amb les quals pretén acostar-se a la creació artística i a gèneres clàssics de l'art, emprant tècniques de producció tèxtil, històricament relegades a un segon pla, relacionades intrínsecament amb l'àmbit domèstic i femení.