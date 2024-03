El Govern aprova un paquet d'ajudes amb almenys 15.000 euros per la destrucció de l'immoble

Les autoritats, de tots els àmbits, s'han bolcat amb les víctimes de l'incendi de Campanar i ho han fet amb celeritat. Ahir, a penes dos setmanes després, va ser el Govern el que va aprovar un paquet d'ajudes per als afectats del devastador foc del passat 22 de febrer en este edifici de 138 habitatges que deixa 10 morts. El Consell de Ministres ha declarat l'incendi com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil (ZAEPC).

Les ajudes que es concedixen són les recollides en la Llei 17/2015, del Sistema Nacional de Protecció Civil. Entre estes, es preveuen 18.000 euros en ajudes per defunció o per incapacitat absoluta i permanent. Quant a l'habitatge, es preveuen ajudes per destrucció o danys en estris de primera necessitat, amb un límit de 2.580 euros; també ajudes per destrucció total de l'habitatge habitual: el cost dels danys, amb un màxim de 15.120 euros. Respecte a les ajudes per danys a l'estructura de l'habitatge habitual: es cobrix el 50 % dels danys, amb un màxim de 10.320 euros. També hi ha una línia d'ajudes per altres danys en l'habitatge habitual: el 50 % dels danys, amb un màxim de 5.160 euros; així com ajudes per danys a elements comuns de la comunitat de propietaris: el 50 % dels danys, amb un màxim de 9.224 euros, i també ajudes a persones físiques o jurídiques que hagen dut a terme prestacions personals i de béns: l'import total de les despeses. Algunes de les línies seran compatibles, per exemple, en els casos de defunció i destrucció de l'habitatge.

El Consell de Ministres va aprovar també la concessió de 10 medalles de Protecció Civil als protagonistes del rescat. Entre ells, la medalla d'or al mèrit de la Protecció Civil amb distintiu roig -que distingix els qui van donar mostres d'heroisme en arriscar les seues pròpies vides- a Julián García Antón, porter de la finca sinistrada. També els Bombers; el Consorci Provincial; el Tercer Batalló de l'UME; la Prefectura Superior de Policia de la C. Valenciana; la Policia Local de València; l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de València, i l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. També l'Equip de Resposta Immediata d'Intervenció Psicosocial (ERIE) de la Creu Roja, i al Servici d'Emergències Sanitàries de la Generalitat.