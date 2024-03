L'Alzira FS enfila el camí cap a la salvació

Importantíssima i vital victòria del Family Cash Alzira FS contra el penúltim classificat al Palau d’Esports, que trau per fi, 22 jornades després, els de Braulio Correal de la posició a la qual cau el conjunt gallec, que va perdre per 4-2. Els valencians salven el xicotet clot de dos derrotes consecutives amb un treballat triomf en un partit clau, que confirma la reacció de l'equip des de la jornada 14, amb quatre victòries -Manzanares, Inter, Córdoba i Osasuna Xota- i un empat -Cartagena- en sis partits. Ha passat d'estar a huit punts de la permanència, amb només sis punts en el seu caseller (tres només en la jornada 13) a tocar la salvació amb els dits, perquè hui dimecres estarà a només un punt a falta de huit jornades si el Peníscola li tira una mà i venç esta nit el Real Betis Futsal, el següent objectiu en la taula per als alzirencs.

No obstant això, en la represa, l'Alzira FS es va espavilar i amb dos punts seguits de Gon Castejón i Selbach va desarmar el seu rival, que va veure el quart de Peiró en el minut 37 ja amb porter jugador, un joc de cinc que li va permetre maquillar l'electrònic amb el 4-2 definitiu.

El Peníscola, per la seua banda, amb 23 punts, completa hui la jornada a domicili contra el Real Betis Futsal.