Les famílies gastaran un 15 % més estes festes per la inflació i l'efecte Falles

Les Falles són una gran font d'ingressos per a la ciutat. L'avanç de l'Estudi d'impacte econòmic de les Falles realitzat per la Universitat de València per encàrrec de l'Ajuntament de València, del qual hui es donaran els resultats definitius, xifrava el setembre passat en mil milions l'impacte de les festes josepines a la ciutat. Un impacte que es deu a la despesa que fan els visitants i turistes en hotels i restaurants, però també a la despesa pròpia dels valencians i dels cent mil fallers (vora el 10 % de la població) que es calcula estan censats a València. La Unió de Consumidors d'Espanya-Comunitat Valenciana calcula que enguany les famílies gastaran de mitjana un 15 % més que l'any anterior. La inflació i "l'efecte Falles" en tenen la culpa, explica el secretari general de l'UCE-CV, Vicente Inglada.

La despesa d'una família mitjana (quatre membres i amb menors o adolescents a càrrec seu) estarà estes falles en una mitjana de 335 euros, incloent-hi com a despesa principal la d'oci i restauració. La quantitat, segons l'avanç de l'estudi d'impacte faller de la Universitat de València, es multiplica, en alguns casos fins als 1.760 euros de mitjana, si es tracta d'una família fallera, pel cost sobretot de la indumentària, que representa més de la mitat de la despesa. La indumentària és sens dubte la part més costosa. Confeccionar un vestit de fallera complet costa uns 600 euros, però pot arribar, en funció de la qualitat i el tipus de teixit i els complements, a milers d'euros. Està l'opció de llogar el vestit, que reduïx el cost. Particulars i empreses lloguen en Internet vestits de tota mena i preu. Des de 90 a 800 euros per dia.

La despesa per a una família fallera és major per incloure, a més de la indumentària, les despeses en restaurants, balcons, fotografia, allotjaments, perruqueria i tintoreria. Les quotes personals de fallers també suposen un important desembossament, més si formes part dels quadres d'honor. Les aportacions individuals van des dels 175 euros fins al més de 800 euros en alguns casos.

Dinars i aperitius premascletà

Durant estos dies se solen realitzar més dinars i sopars fora de casa, aprofitant els dies festius i les vacacions escolars. En restauració (dinars i aperitius premascletà), l'UCE calcula que les famílies gastaran una mitjana de 260 euros.

La pirotècnia és part consubstancial a les Falles i cada família gastarà en l'adquisició de petards una mitjana de 25 euros. Els petards són els productes estrela de les falles, però també la rebosteria josepina clàssica, és a dir, els xurros i bunyols amb xocolate, a què enguany els valencians destinaran una mitjana de 50 euros. L'increment del preu de la farina i l'oli ha fet que este producte típic de Falles haja incrementat el cost.

Les famílies falleres tenen altres despeses associades com el cost per eixir en l'Ofrena. Si no eres d'una comissió, els preus per a poder desfilar com si ho fores oscil·len entre un mínim de 40 euros per a un xiquet fins als més de cent euros que poden demanar en una falla amb més renom.

Escapar de València

En general, l'UCE-CV ha observat enguany una pujada important de vora el 15 % principalment per la pujada de l'hostaleria i dels servicis en general, en tot el relacionat amb l'oci, la restauració i la pirotècnia, explica el secretari de l'UCE-CV, Vicente Inglada, que anima a tindre en compte que "és una setmana de despesa important, però no hem d'oblidar els nostres drets, la qualitat del que adquirim i la possibilitat de reclamar".

Les Falles, no obstant això, també és l'època que molts trien per a viatjar i escapar del soroll (revetles, despertaes, embossos de trànsit, talls de carrers...). Escapar de València és l'opció per a alguns que gastaran entre 200 i 600 euros de mitjana en el viatge.