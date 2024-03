L'Hospital de Sagunt oferix una vintena de places per a residents

El departament de salut de Sagunt oferix una vintena de places per a residents, entre les quals, com a novetat, un parell seran d'infermeria. Així ho han revelat fonts de l'àrea sanitària en la prèvia de la jornada de portes obertes per a futurs residents, que tindrà lloc el dimarts de la setmana que ve.

Esta trobada s'organitza per a donar a conéixer el departament, les seues característiques principals i les activitats docents que s'hi realitzen. En esta jornada s'oferix també l'oportunitat de resoldre dubtes, de manera que l'elecció de plaça s'ajuste el màxim possible a les expectatives del metge resident.

Llocs de treball

Els llocs oferits són dos de medicina interna; un de cirurgia ortopèdica i traumatologia; dos més de cirurgia general i de l'aparell digestiu; un altre d'oftalmologia; un més de radiodiagnòstic i els 11 restants de medicina familiar i comunitària.

La gerent del departament de salut de Sagunt, Ana Peiró. / Daniel Tortajada

Visita a les instal·lacions

La gerent del departament, Ana Peiró, serà l'encarregada d'obrir l'acte de recepció en la sala d'actes de l'Hospital de Sagunt a les 12 hores. Posteriorment, es realitzarà una breu intervenció de residents de diferents especialitats, podent assessorar en les qüestions sobre la docència, així com acompanyar per a visitar les instal·lacions.