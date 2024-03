El Consell planteja als bancs ajornar fins a un any les hipoteques de Campanar

La Conselleria d’Hisenda de la Generalitat està treballant en una nova iniciativa en benefici dels propietaris afectats per l’incendi de Campanar. En concret, la Direcció General de Finançament ha elaborat un codi d’actuació d’entitats financeres, és a dir, un protocol de participació voluntària perquè els bancs que així ho desitgen assumisquen una sèrie de mesures d’alleujament per als afectats.

“El tràgic incendi de l’immoble de Campanar del passat 22 de febrer ha deixat, a més de la immensa i irreparable desgràcia de la pèrdua de deu persones, una situació de desemparament extrem per als afectats que han patit la desaparició del seu habitatge i la resta de les seues pertinences. La seua situació, a més, es veu agreujada perquè perviuen les càrregues financeres que pogueren existir sobre estos béns i pertinences, a les quals ara han de fer front a estes responsabilitats en unes circumstàncies molt complicades”, assenyala la resolució d’este codi, a la qual ha tingut accés este diari.

Carència de 6 mesos

Entre les mesures previstes en este protocol per als afectats destaca una: la carència per un període de sis mesos (de capital i interessos) de les quotes de préstecs hipotecaris sobre els habitatges sinistrats dels quals siguen titulars les persones físiques afectades, a fi de donar temps al fet que estes puguen percebre mentrestant les compensacions de les companyies asseguradores pel sinistre. Seria una mesura prorrogable per sis mesos més, a voluntat de l’entitat financera i amb acceptació de l’afectat, segons el document.

A més, l’acceptació d’este protocol per part de les entitats suposa la paralització immediata del cobrament de la següent quota dels préstecs hipotecaris a tots els clients afectats, sempre que el client hi done la seua conformitat. El codi incorpora també la condició que la resposta als afectats no podrà excedir els dos mesos des de la publicació d’esta resolució.

Novació del préstec

Al costat d’esta iniciativa, el protocol oferix als afectats la possibilitat de formalitzar, una vegada finalitzat el termini de carència, una novació del préstec, a fi d’augmentar el principal pels imports no liquidats durant el període de la carència de sis mesos i incorporar en les quotes futures eixe efecte de forma diluïda en el temps per a adequar-les a la capacitat de pagament real del prestatari.

En paral·lel d’esta iniciativa, i de les ajudes directes per al conjunt dels afectats en matèria lloguer o d’ajudes per a les despeses, la Generalitat també està impulsant una altra mena d’iniciatives dirigides a pal·liar els problemes dels propietaris, com ja va informar este diari. En este sentit, es reclamarà al Govern d’Espanya l’aplicació de tres mesures concretes que són de competència estatal. Una és reclamar la inclusió de la hipoteca dels propietaris en la Llei de segona oportunitat, perquè el Govern assumisca la diferència que els queda per pagar després del que els ha abonat l’assegurança. És a dir, que condonen el deute que els queda per pagar de les seues hipoteques als propietaris d’habitatge habitual.

Exempcions fiscals

Una altra petició de la Generalitat al Govern per als propietaris es referix a l’IRPF de les ajudes atorgades per la Generalitat. En concret, es reclama al Govern que eximisca del pagament de l’impost, i que se’ls eximisca de tributar per l’increment patrimonial generat per l’import de les ajudes. Cal recordar que la Generalitat ha llançat ajudes, per exemple, d’entre 1.000 i 1.500 euros al mes per al lloguer; a més, es concedixen entre 6.000 i 10.000 euros per a la compra de béns de primera necessitat, o la supressió de l’Impost de Transmissió Patrimonial per als qui tornen a comprar. Al marge d’estes dos mesures, la Generalitat impulsa una tercera petició al Govern: l’exempció de pagar l’IVA si els afectats adquirixen un habitatge habitual però que siga d’obra nova.