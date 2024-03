El PP esmena Vox i rebutja retirar el passeig Guillem Agulló a València: “No creiem en el frontisme”

El Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de València rebutjarà la proposta de Juan Manuel Badenas (Vox) de retirar el passeig dedicat a Guillem Agulló als Jardins de Vivers. Segons ha explicat el portaveu popular, Juan Carlos Caballero, esta mesura, que se substanciarà en la Comissió de Cultura, serà rebutjada per un Partit Popular que creu “en la convivència i no en el frontisme”.

El PP respon d’esta manera al seu soci de govern municipal, atés que, a primera hora del matí, el segon tinent d’alcalde havia expressat la seua intenció d’eliminar el passeig dedicat al jove de Burjassot assassinat per un neonazi. “Encara no tenim decidit el nom del passeig, però evidentment volem canviar-lo, sí”, explicava el portaveu de Vox abans del ple extraordinari de l’Ajuntament de València, una voluntat anticipada ahir en forma de temor pel PSPV. “Eixe passeig suposa una imposició d’una part dels valencians, que ara ja no és la majoritària, cap a una altra part que ara és la majoritària, així que el que pertoca és denominar eixe passeig amb un nom que correspon amb el que la majoria dels ciutadans pensen i senten”, opinava Badenas.

Així, el segon tinent d’alcalde de València intentava seguir la línia traçada per PP i Vox a escala autonòmica després que tots dos partits votaren en la Junta de Síndics eliminar el guardó que s’entregava en el Dia de les Corts, cada 25 d’abril, des de 2016. VOX, que presidix la cambra autonòmica, va portar la proposta a la junta de portaveus, i els populars la van secundar, cosa que suposava la majoria necessària per a suprimir esta distinció malgrat les protestes dels partits de l’esquerra.

De nou en clau municipal, la portaveu socialista Sandra Gómez titlava la mesura suggerida per Badenas d’“irracional i incomprensible en qualsevol país d’Europa”. I afegia: “Esborraran el passeig dedicat a Guillem Agulló, una persona que va lluitar contra el feixisme, la llibertat i la democràcia d’este país, i, una vegada més, el Govern municipal es posa del costat equivocat de la història, no només del costat del feixisme, sinó del costat de les persones que van assassinar Guillem Agulló”, lamentava Gómez abans de conéixer la posició del PP, que finalment esmenarà el seu soci de govern.

“Estan donant peu a la violència als carrers”

I també mostrava dolor i indignació davant de les declaracions de Badenas la portaveu de Compromís, Papi Robles, que afirmava que “Guillem Agulló va ser una víctima del terrorisme feixista que encoratja Vox”. “Estem fregant ja la violència als carrers, perquè esta gent està encoratjant el terrorisme feixista —ha continuat—. De fet, a Castelló tenim a una persona ingressada en l’UCI, precisament per grups d’extrema dreta encoratjats per un partit com és Vox, que estan donant peu a tornar a la violència als carrers per una qüestió totalment ideològica”, assenyalava la regidora valencianista.

En este sentit, Compromís avançava que es posaran de front davant de qualsevol pas arrere en la memòria democràtica de totes les víctimes que es posicionen en contra del terrorisme, qualsevol que siga. “I Guillem va ser una víctima a la qual cal reconéixer, i no pot tocar-se el seu reconeixement a la nostra ciutat”, finalitzava Robles.