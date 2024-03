Quan no es pot tirar petards a València durant les Falles

València està immersa en Falles. La ciutat en tenia ganes i això es nota. Fallers i veïns feia un any que esperaven per a disfrutar de les festes falleres i de tots els seus actes. A més dels monuments fallers, les Falles són sinònim de pólvora i petards, no només per a les comissions falleres, sinó també per als particulars.

No obstant això, la Policia Local de València recorda que els particulars tenen restringit la disparada de petards i material pirotècnic durant determinades hores per a preservar el dret al descans dels veïns de la ciutat.

Des de fa anys, l’Ajuntament de la ciutat ha establit horaris per a conciliar la festa amb el descans en els diferents barris.

Una persona amb petards a la mà / A. S.

Quan no es podran tirar petards?

Concretament, i tal com ha detallat la Policia Local, els particulars no podran tirar petards durant les franges horàries següents:

El 8 de març, divendres: està totalment prohibit tirar petards per a particulars entre les 22.00 hores i les 7.30 hores

No obstant això, i per a flexibilitzar els horaris durant les setmanes més importants, des del 9 de març al 19 de març, la prohibició per a tirar petards serà des de les 2.00 hores fins a les 7.30.